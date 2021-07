¡Partidazo! Deportivo Cali recibe al América de Cali en el clásico por la liga femenina

Ricardo Micolta Angulo

Deportivo Cali y América tendrán esta tarde el primer clásico de la nueva temporada de la Liga Femenina del fútbol colombiano.



En el estadio azucarero, en Palmaseca, las jugadoras verdiblancas serán anfitrionas de las futbolistas americanas, a partir de las 5:30 de la tarde, con señal de televisión de Win Sports, en cumplimiento de la segunda fecha del torneo.



Deportivo Cali buscará extender su buena racha, luego de vencer 0-2 a domicilio al Atlético Bucaramanga, con goles de Kelly Caicedo y Manuela Pavi.



La buena impresión que dejaron las jugadoras azucareras querrá repetirla hoy el técnico John Alber Ortiz.



América, por su parte, buscará reivindicarse tras la derrota sufrida en su debut a manos de Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero.



En ese juego, las jugadoras rojas que dirige Andrés Usme cayeron 2-4 frente a un contundente equipo paisa que no desaprovechó los errores cometidos por las americanas en la defensa.



La segunda fecha de la Liga Femenina la abrirá el juego entre Real Santander y Atlético Bucaramanga, a partir de las 3:00 de la tarde.



La jornada continuará este sábado con los partidos Independiente Santa Fe Vs. Fortaleza, desde las 11:00 de la mañana, y Llaneros Vs. Millonarios, a las 3:00 de la tarde.



El domingo habrá un solo juego, que será el clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, a partir de la 1:00 de la tarde.



La Equidad descansará en la segunda fecha de la Liga Femenina.

En la fecha 3, Cali recibirá a Real Santander, mientras que América visitará a Nacional.