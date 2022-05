¡Papelón en el FPC!: DIM no se presentó al partido contra Jaguares por seguridad y perdió por 'W'

Tal y como lo habían informado hace 24 horas, los jugadores de Independiente Medellín, y su cuerpo técnico, no se presentaron al partido de la jornada 19 de la Liga colombiana ante Jaguares, que estaba previsto para jugarse este sábado en la noche en el estadio Jaraguay de Montería.



Por temor a sufrir las afectaciones propias del paro armado que se cumple en algunas regiones del país, los dirigidos por el técnico Julio Comesaña no viajaron al departamento de Córdoba.



Como lo indica el código protocolario, al no cancelarse ni aplazarse el compromiso, los jugadores de Jaguares, así como la terna arbitral, salieron al campo de juego, y hasta se escuchó el himno departamental al que representa este elenco. En la tribuna no había ningún aficionado.



Según la Alcaldía de Montería, en el estadio Jaraguay, con miras al partido, estaban garantizadas todas las condiciones de seguridad para los asistentes y los equipos participantes.



Pasados 15 minutos tras no presentarse el rival, el central del juego, Jorge Duarte, de Santander, pitó el “W”.



Según el artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, “el club que sin justa causa no presente su equipo en el estadio a la hora y día programados y por esta causa no se realice el partido, será sancionado con la perdida de los puntos en disputa y 20 SMLV, más los pagos adicionales por los perjuicios económicos causados”, recordó en Twitter, el analista arbitral José Borda.



Minutos antes al juego, los voceros del DIM se pronunciaron mediante un comunicado.



El cuadro poderoso informó que la solicitud para aplazar el partido contra Jaguares FC en la ciudad de Montería fue negada dos veces por la Dimayor.



“Cabe destacar que desde la dirigencia de la institución se entabló comunicación directa con la Presidencia de la Dimayor el viernes al evaluar la situación en Montería, para acordar las mejores decisiones para los involucrados en el partido, recibiendo una respuesta negativa por parte de la Dimayor, quien no solo se negó a aplazar la fecha, sino que además, Jaguares FC no aceptó el cambio de sede para poder disputar el encuentro hoy, como estaba programado”.



El DIM resalta que tanto las autoridades locales como la Policía Metropolitana se comprometieron a brindar las garantías para realizar el evento y puso a disposición del club, antes de la respuesta oficial, un vuelo chárter para trasladar la delegación de la institución desde Medellín hasta el aeropuerto ubicado en Cereté, Córdoba.



“No obstante, radicamos la solicitud formal de aplazamiento como lo indica el conducto regular, indicando los motivos para ello. Entre otros, expresamos que los trayectos desde el aeropuerto y hacia el estadio de Jaraguay son de carácter terrestre y por fuera del casco urbano, lo que representa un riesgo para la integridad de los empleados del club”.



Además lamentaron la determinación que pondera el desarrollo del torneo.



“Dirigimos una nueva solicitud a Dimayor para reconsiderar la decisión, a la que nuevamente recibimos una respuesta negativa, sin justificación para tal decisión.



DIM ya está clasificado a los cuadrangulares finales con 31 puntos; Jaguares es 15°, aunque pelea por no descender.

[Institucional 🔴🔵] Ningún partido de fútbol es más importante que la integridad de las personas. Nuestra solidaridad con los habitantes de #Montería. pic.twitter.com/NBJ88BI9mf — DIM (@DIM_Oficial) May 8, 2022