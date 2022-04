Otro del Valle que no cuaja: Cortuluá perdió ante Equidad y llegó a cinco derrotas en línea

Cortuluá completó la amarga jornada que tuvieron los equipos del Valle en la fecha 17 de la Liga, al caer este lunes 0-2 ante La Equidad en el estadio Doce de Octubre.



El onceno del corazón del Valle jugó muy mal, tal vez de los partidos más flojos en esta campaña, siendo superado en todas sus líneas por un equipo bogotano al que no le importó el fuerte calor para poner condiciones.



Equidad lo comenzó a definir desde muy temprano: minuto 4, centro de José Estupiñán y remate de Francisco Chaverra para el 1-0, gracias a que aprovechó la enorme pasividad de la zaga local.



El visitante siguió dominando el encuentro, siendo liderado por el veterano Stalin Motta, quien sobresalió sobre los desconcertados jugadores tulueños, y así generó otras opciones en el arco de Ernesto Hernández.



En el periodo complementario el VAR le anuló el segundo a Equidad con un remate de Andrés Correa, pero antes hubo una falta a favor del Cortuluá y eso hizo que invalidaran la acción.



Sin embargo el cuadro bogotano no quitó el pie del acelerador y a los 71 puso el 2-0 con Pablo Lima, de tiro penal, luego de falta contra Francisco Chaverra.



Los minutos finales fueron de control para La Equidad ante un Cortuluá desconocido al que no le alcanzó ni siquiera para el descuento.



La jornada fue amarga para los equipos del Valle porque Cali había perdido ante Águilas y América empatado con Jaguares.