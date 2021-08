Oficial: Nacional no llegó a un acuerdo con Cortuluá y se quedó sin inscribir jugadores

No hubo acuerdo entre Atlético Nacional y Cortuluá en el caso de Fernando Uribe, por lo que el equipo verdolaga se quedó sin inscribir jugadores para este segundo semestre del 2021.



Antes, en la tarde de este viernes, el equipo antioqueño recibió respuesta negativa del Tribunal de Arbitramento Deportivo (TAS) - con sede en Suiza - por la medida cautelar que le permitiera inscribir jugadores mientras dirime su conflicto con Cortuluá.



Además, Nacional confirmó que este caso "continuará en manos de los jueces constitucionales".



El periodista Diego Rueda informó que "Cortuluá le propuso a Atlético Nacional bajar la deuda que, con intereses llega a 7 millones de dólares, a 3.500.000, para arreglar el conflicto por el caso Fernando Uribe. Nacional dijo: no".



En julio de 2012 Atlético Nacional adquirió por USD 1,7 millones, el 100% de los derechos federativos y el 50% de los derechos económicos del jugador Fernando Uribe, quien para ese entonces jugaba en el equipo Chievo Verona de Italia. El 50% restante de los derechos económicos del jugador quedó en cabeza del Cortuluá.



Los verdolagas no podrán contar con sus refuerzos para este semestre como Dorlan Pabón, Yeison Guzmán y Felipe Aguilar.