Nuevo problema en Dimayor: Medellín se niega a viajar a Montería por paro armado

El partido de la fecha 19 de la Liga colombiana entre Jaguares de Córdoba e Independiente Medellín no se realizará este sábado (8:15 p.m.) como estaba previsto.



El Equipo del Pueblo no va a viajar a Montería por el temor natural que se ha despertado de cuenta del paro armado que se cumple en algunas regiones del país. Las directivas del conjunto antioqueño ya le expresaron su preocupación a la Dimayor, que insiste en que el partido se debe jugar.



“Tras evaluar la situación social y de orden público que se vive en el departamento de Córdoba, ha tomado la decisión institucional de no viajar a la ciudad de Montería”, informó el DIM.



El conjunto antioqueño entabló comunicación con los “encargados de los temas logísticos que requieren estos desplazamientos”, quienes aseguraron que no “se puede garantizar la seguridad de la delegación”.



El presidente de Independiente Medellín subrayó que “la vida y la integridad de las personas siempre será más importante” que cualquier otra cosa, al paso que confirmó que ya canceló el viaje y los jugadores regresaron a sus respectivas casas.



Entre tanto, Acolfutpro emitió un comunicado en el que pide aplazar el juego “debido a la falta de garantías de seguridad como consecuencia del paro armado que afecta a Montería y otras ciudades”.

[Institucional🔴🔵] Comunicado oficial: Viaje plantel profesional a Montería:https://t.co/qVyGKmOEtq — DIM (@DIM_Oficial) May 6, 2022