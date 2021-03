Clásico paisa: las quejas de Andrés Cadavid, capitán del DIM, para el VAR

Alejandro Cabra Hernandez

Una gran polémica se desató en la noche de este sábado por la implementación del VAR en el clásico entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional por la fecha 15 de la Liga.



Mediado el segundo tiempo, Alex Castro agredió con sendos cabezazos a Juan David Mosquera y James Sánchez, del Medellín. El árbitro Mario Herrera solo decidió amonestarlo y esperar la revisión de los jueces encargados de la herramienta tecnológica. Sin embargo, se cayó la señal del VAR en plena revisión.



En esos momentos de confusión, el técnico de Nacional, Alexandre Guimaraes, decidió reemplazar a Castro por Deinner Quiñones para evitar que fuera expulsado.



Esa acción fue protestado por los jugadores del 'poderoso', en cabeza de su capitán Andrés Cadavid, que dijo haberle señalado al árbitro que esperaran a que regresara la señal del sistema para revisar la acción y tomar los correctivos de ser necesario.



El propio Cadavid tomó la vocería en rueda de prensa tras el juego. A ella asistió con su camiseta al revés para "hablar en nombre del fútbol colombiano".



"En el terreno de juego creemos que hubo dos expulsiones por dos acciones del mismo jugador seguidas (Alex Castro), estoy hablando independientemente de que sea Nacional, puede pasar con cualquier otro equipo", dijo Cadavid.



"Hubo dos acciones que pudieron ser roja, que hay que considerarlas, una que con el balón le da en la cara y la otra cuando se acerca a James (Sánchez), un posible cabezazo, que creo que por eso a un jugador del Junior ya lo habían expulsado", añadió Andrés, refiriéndose a la acción por la que expulsaron a Teófilo Gutiérrez ante Nacional.



"Le dijimos al árbitro que considerara la jugada, pero el error, o no sé qué puede pasar, que se va la señal del VAR y en un fútbol profesional y en una Liga tan importante como la de Colombia no se puede ir la señal de un VAR en una posible roja. Ahí el árbitro me dice que se fue la señal, entonces yo le dije que no podíamos seguir, que había que esperar a que volviera", continuó el ex Deportivo Cali y América.



"El acto seguido es que hay un cambio y reemplazan al jugador que de pronto expulsan. Después del cambio, viene el árbitro y me dice: 'ya volvió la señal'. Yo bueno, listo: 'vamos a mirar qué pasó y devuelves el cambio y miras si es posible expulsión o no. Y me dice 'no, ya está el cambio, ya podemos seguir'. Hasta ahí llego yo y hasta ahí voy a hablar yo", cerró Cadavid, visiblemente indignado, quien además comentó que hacía esas declaraciones para que el VAR realmente fuera una herramienta de ayuda y no que aumente la polémica.