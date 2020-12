¡No pudo celebrar! Cortuluá cayó ante Atlético Huila en la final de la Primera B en 2020

Juan Carlos Pamo

Cortuluá no logró el primer objetivo en su intento de regresar a la categoría A del fútbol colombiano tras caer este sábado 1-3 en la final con Atlético Huila.



Carlos Moreno (29’), Yúber Asprilla (38’) y Harrinson Otálvaro (87’) festejaron los goles opitas mientras que César Amaya (50’) marcó el descuento para el elenco del ‘Corazón’ del Valle.



Los tulueños llegaban con la necesidad de remontar el 1-0 del juego de ida pero se vieron sorprendido en la cancha del estadio Doce de Octubre donde se les escapó el título del año 2020, al caer perder 1-4 en el global.



El cotejo comenzó con la propuesta de los locales por la necesidad pero no contaron con la claridad para llevar riesgo al arco contrario.



Por el contrario, la visita se fue arriba en el marcador en el minuto 29. Moreno recuperó el balón en campo propio y emprendió carrera al área. Yúber se escapó por la banda derecha y le cedió la bola a Moreno, quien recibió en el área chica y mandó la bola a guardar con el arco solo.



El cuadro orientado por Jaime de la Pava subió sus líneas en procura del empate pero en una estupenda acción individual fue el propio Yúber que consiguió el segundo tanto de la tarde.



Asprilla corrió a espalda de los centrales, recibió un pase profundo, eludió al arquero y a un defensor, y definió suavemente al fondo de la red.



Las noticias negativas para Cortuluá no pararon y en una acción irresponsable en el minuto 45, Yeferson Paz se fue expulsado por darle un codazo en la cara a Yúber.



El inicio del segundo tiempo le dio algo de esperanza al cuadro vallecaucano. En el 50’, un autogol de Yosimarc Torres representó el descuento parcial y le dio vida en ese instante a Cortuluá.

Torres envió el balón dentro de su portería tras intentar cortar un pase a ras de piso de César Amaya.



De la Pava movió sus fichas para buscar ir con todo sobre el arco defendido por Wilder Mosquera pero todos los esfuerzos fueron en vano.



El Huila, con la tranquilidad de tener a su favor la serie final y el tiempo en contra para el rival de este sábado, supo darle manejo al compromiso y aprovechar los espacios que el local dio en defensa.



En el 87’ llegó la puntilla. Hárrison Henao queda solo ante el portero tras un gran pase por arriba de Johan Bocanegra. El volante entró el área y le cedió el balón a Hárrison Otálvaro que amagó y definió de gran manera para darle el título a los opitas y de paso las tres chances que tendrá el próximo año de alcanzar el retorno a la A.



Cortuluá deberá enfocarse en el torneo del primer semestre de 2021 y luchar por la otra escuadra que busque la final de ese certamen y a mitad de año pelear por el cupo del ascenso.