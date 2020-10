¡No pudo! Apenas un punto sacó América de Cali en su visita al Envigado

Francisco Henao

Apenas un punto sumó América en su visita al Polideportivo Sur para el duelo ante Envigado, por la fecha 12 de la Liga colombiana.



El cuadro rojo comenzó perdiendo con gol de Yeison Guzmán a los 13 minutos, pero a los 34 lo empató Adrián Ramos de tiro penal.



América no fue consistente en su fútbol y dejó que el control del balón se lo alternara con el Envigado, un equipo que puso más ganas que fútbol en su propio estadio.



Las opciones del América siempre nacieron en los pies de Duván Vergara, el jugador más incisivo, quien tirado como extremo por izquierda le generó muchos problemas al onceno naranja.



El primer gol del partido llegó a los 13 minutos de juego, luego de una mala salida del América; el balón se le pasó a Carlos Sierra, lo tomó Yeison Guzmán, quien eludió a Juan Pablo Segovia y cuando le salió Eder Chaux, se la acomodó al segundo palo para el 1-0.



A los 19 lo pudo empatar Duván Vergara de tiro libre, y a los 32 el mismo volante americano recibió una falta dudosa en el área que el árbitro castigó con penal. Cobró Ramos y el arquero Santiago Londoño lo atajó, pero el VAR lo hizo repetir porque el meta local se adelantó en la jugada.



En el segundo cobro Ramos no falló pese a que Londoño adivinó la trayectoria del balón.



En el segundo tiempo el dominio fue repartido; Envigado, con más empuje, se acercó a predios de Chaux, en tanto que América siempre tuvo en Vergara al hombre que buscaba insistentemente la puerta de Londoño.



En ese periodo complementario se presentaron opciones de lado y lado, pero el 1-1 no se alteró.

Ficha técnica

Estadio: Polideportivo Sur

Árbitro: David Rodríguez

Formaciones



América: Eder Chaux; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Jhon Arias, Rodrigo Ureña, Carlos Sierra, Emerson Batalla, Duván Vergara, Adrián Ramos.

Cambios: Moreno por Batalla (45), Carrascal por Arias (69), Paz por Sierra (78), Sánchez por Vergara (90).

DT: Juan Cruz Real.



Envigado: Santiago Londoño; Santiago Jiménez, Francisco Báez, Santiago Ruíz, Tomás Maya; Jairo Palomino, Juan Manuel Zapata, Yadir Meneses, Yeison Guzmán, Jorge Aguirre, Oswal Álvarez.

Cambios: Rivera por Meneses y López por Aguirre (61), Durán por Álvarez (73), Celedón por Palomino (83).

DT: José Arastay



Goles: 1-0: Guzmán (13). 1-1: Ramos (34).