Francisco Henao

¿No les alcanzó el tiempo? Dimayor no definió la fecha de inicio de la Liga Femenina

La expectativa que estaba centrada también en la asamblea de la Dimayor este sábado para conocer la fecha de inicio de la Liga Femenina, quedó en el aire porque no hubo tiempo para ello.



El País conoció que los directivos decidieron dejar lo del anuncio del nuevo torneo femenino para el 7 de agosto, día en que se elegirá el nuevo presidente de la Dimayor.



Fuentes cercanas a la Dimayor aseguraron que el tiempo que se van a dar es para que los equipos se organicen y participen en la Liga, y no que lo hagan como lo venían haciendo, algunos sin firmarles contratos a sus jugadoras.



El objetivo es tener un torneo de calidad, por encima de cantidad en cuanto al número de equipos, ya que muchos no cumplen con el reglamento.