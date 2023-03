No es Comesaña: los técnicos que estaría buscando Junior para reemplazar a Arturo Reyes

Junior de Barraquilla atraviesa por una de sus peores crisis deportivamente hablando en el último tiempo en el fútbol profesional colombiano.



El conjunto barranquillero es último de la tabla de posiciones con seis puntos, un lugar no apto para una plantilla que tiene entre sus filas a futbolistas de la talla como Juan Fernando Quintero y Carlos Bacca.



Sin embargo, después de la derrota frente al Envigado como local el pasado domingo, se confirmó que el profesor Arturo Reyes no seguirá al mando del primer equipo.



Reyes no solo es último de la Liga colombiana, sino que quedó eliminado de la Copa Suramericana al perder el juego de clasificación a la fase de grupos frente al Deportes Tolima, en Ibagué.



Aunque todos esperaban el retorno de Julio Comesaña o la aparición de exentrenadores como Alexis Mendoza, todo parece indicar que después de muchos años en el conjunto barranquillero buscarían una opción con más pergaminos.



En esa baraja se manejan nombres como el vallecaucano Reinaldo Rueda, el uruguayo Pablo Repetto o el argentino José Néstor Pekérman.



Sobre este último, se conoció que hubo ya un acercamiento, pero parece ser que las altas pretensiones económicas del exseleccionador nacional de Colombia serían un impedimento para su llegada al Junior.



Tan solo en la Selección Venezuela, la cual dejó hace unos días por un escándalo que involucró a su yerno Pascual Lezcano, Pekérman tenía un sueldo de 4 millones de dólares al año. Una cifra imposible de pagar en el fútbol colombiano.



Por el momento, se espera que la directiva del Junior de Barranquilla defina el nombre del nuevo entrenador y que pueda sacar del fondo de la tabla al equipo de Juan Fernando Quintero y compañía.