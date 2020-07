"Miembros de Colfútbol sí podrían ser suspendidos": Ernesto Lucena

Juan Carlos Pamo

El ministro del Deporte Ernesto Lucena manifestó este martes que los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio por su participación en el llamado “cartel de la boletería”, podrían ser suspendidos de sus cargos.



Esto podría darse a petición de la cartera que, como explica Lucena, a través del Decreto 1228 de 1995, artículo 39, que señala las funciones de inspección, vigilancia y control del Ministerio, tiene la facultad de hacerlo a través del Comité Disciplinario de la FCF, una vez se conozca el fallo definitivo del caso.

“En este momento la Federación está ejerciendo su legítima defensa en el debido proceso, tiene la instancia de reposición ante la propia SIC, tiene la vía de la tutela y obviamente puede acudir ante los tribunales para sacar adelante su proceso si así lo creen”, explicó el Ministro en diálogo con la W Radio.



Agregó que, de ratificarse la sanción de la SIC y de darse fallos en el ámbito penal, pues “existen unas investigaciones en la Fiscalía, y en el caso de que estas den una imputación a estas personas, inmediatamente el Ministerio del Deporte sí podría tomar acciones y suspender a los miembros del Comité ejecutivo”.



“Nosotros lo que estamos esperando es que estas decisiones se den y actuar conforme a la norma. Por ahora hay que esperar la evolución de los procesos en la Fiscalía y la notificación de la SIC”, expresó.

El Ministro aclaró que aunque la Federación es un ente privado, depende de “la vigilancia y el control del Ministerio del Deporte”, razón por la cual la cartera sí puede intervenir.



“Ese caballito de batalla que han usado varias federaciones, no solo la de fútbol durante muchos años de que no pueden ser vigiladas no es tan cierto y en muchos casos ellas sí reciben recursos para el ciclo olímpico, así que ahí hay vigilancia y control directa por parte del Ministerio”, dijo.



La SIC multó a 17 personas, entre ellos varios miembros del Comité Ejecutivo de Colfútbol, y a tres agentes de mercado, con 18 mil millones de pesos por su actuación en el llamado “cartel de la boletería” durante los partidos de la Selección Colombia en la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.