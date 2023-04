"Me llamó esclavo": la fuerte denuncia del delantero Marco Pérez a Álex Mejía

La jornada del fin de semana en la Liga colombiana dejó muchas noticias y novedades en el ámbito deportivo, pero también dejó un hecho que lamentar nuevamente por el tema del racismo, en uno de los duelos de la jornada dominical.



El hecho se dio a conocer luego de la finalización del juego entre Unión Magdalena y Águilas Doradas en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta por la fecha 11, que finalizó con triunfo del ‘Ciclón’ 3-1; en el cual el delantero del equipo antioqueño Marco Pérez, fue a la rueda de prensa y comentó lo sucedido con el mediocampista de equipo samario, Alexander Mejía.



“Lo que yo vi en el terreno de juego y por el cual vengo aquí a la rueda de prensa es que estoy un poco triste, porque Mejía me dice ‘Esclavo’ y esa es una palabra que aquí en Colombia no podemos usar”.



“La verdad estoy muy triste, le dije al profe que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así. Delante de mis compañeros me lo dijo…La manera como me trata, tres veces me dice esclavo y me vuelve y me dice esclavo delante de mis compañeros”, explicó el delantero de Águilas Doradas.



Por el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte del jugador implicado, el equipo Unión Magdalena y de la Dimayor, en el que el jugador espera que se tomen cartas en el asunto para que no vuelva a ocurrir en el fútbol colombiano.



