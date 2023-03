Mal inicio: Pedro Sarmiento debutó en el Once Caldas con derrota frente al Pasto

La llegada de Pedro Sarmiento al banco de Once Caldas no salvó de una nueva caída al cuadro de Manizales, al caer por la mínima diferencia con el Deportivo Pasto, en juego válido por la octava fecha de la Liga colombiana.



El estadio Palogrande esta vez tampoco pudo festejar, pues un gol de Camilo Ayala, a los 28 minutos, le bastó a los dirigidos por Flabio Torres para llevarse los tres puntos en condición de visitante y ascender en la tabla al noveno puesto con 10 puntos.



El cuadro albo se notó muy débil en la zona defensiva a lo largo del primer tiempo, donde los volcánicos no se amilanaron y salieron a buscar el partido, al punto que encontraron en el gol con un rebote que encontró Ayala en el área y la mandó al fondo de la portería de Eder Chaux.



Caldas lo intentó en la segunda mitad y creó varias opciones con Dayro Moreno, que no contó con la fortuna para mandarla a guardar en la portería Diego Martínez, que al final del compromiso salvó del empate a su equipo de Jorge Méndez.



Los de Manizales marchan en la casilla 13 de la tabla de la Liga, con 8 puntos, y ahora tendrá que visitar al Atlético Huila el próximo 20 de marzo en el estadio Guillermo Plazas Alcid. Pasto, por su parte, recibirá al Deportivo Cali el 18 del mismo mes.