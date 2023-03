El fútbol a nivel mundial está lleno de historias, hazañas y estadísticas que día a día están propensas a ser modificadas o superadas.



Récords como los de Pelé con el Santos y la Selección de Brasil, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, entre otros, perduran en el tiempo y siempre serán recordados, aunque pasen las generaciones.



Claramente nuestro fútbol colombiano no está exento a eso. Ya con 74 años de historia, el balompié ‘cafetero’ ha tenido sus ídolos, sus récords y antirécords.



Lo curioso es que muchas de esas estadísticas aún no se han roto por los futbolistas o clubes en la actualidad, por lo que muchos de esos hitos han perdurado por más de 60 años.



En este especial de El País, traemos los récords que ha dejado el fútbol colombiano desde que rodó en 1948 por primera vez un balón en un juego profesional por los estadios del país.



La valla invicta

​

El exguardameta Otoniel Quintana ostenta el récord de la mayor racha con valla invicta en el fútbol colombiano con 1024 minutos sin recibir gol. Esto lo impuso entre el 12 de septiembre y el 14 de noviembre de 1971 con Millonarios.



Más juegos disputados



El exfutbolista Gabriel Berdugo es el actual dueño de esta marca. El defensor central saltó a la cancha en 733 oportunidades entre 1968 y 1983. Vistió la camiseta de América, Junior, Unión Magdalena y Once Caldas.



Más penales atajados



El propietario de esta marca es el exgolero Juan Carlos Henao. El campeón de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas atajó 26 cobros penales durante toda su carrera deportiva entre los años 1991 y 2016.



Arquero goleador



Si bien la función del guardameta es evitar los goles del rival, en Colombia existe la figura del arquero goleador. El ‘Loco’ René Higuita ostenta este récord con 31 anotaciones en toda su carrera futbolística.



El gol más rápido



La expresión ‘gol de camerino’ fue algo que aplicó exdelantero argentino Ariel Carreño. Con la camiseta de Equidad Seguros hizo el gol más rápido del FPC a los 7,97 segundos el 25 julio de 2010 frente al Junior.



El que más veces pitó



Curiosamente este récord pertenece a un árbitro extranjero en el fútbol colombiano. Se trata del chileno Mario Canessa, quien durante su carrera como juez impartió justicia en 874 partidos entre 1963 y 1981.



El DT más campeón



Bañarse de gloria fue una costumbre para el médico Gabriel Ochoa Uribe. El entrenador antioqueño logró coronarse 13 veces campeón del fútbol colombiano con América de Cali, Santa Fe y Millonarios.



El máximo artillero



De nuevo un argentino asalta el fútbol colombiano llevándose otro récord en el balompié nacional. Sergio Alejandro Galván Rey es el máximo anotador en la Liga de nuestro país con 224 goles entre 1996 y 2011.



La máxima goleada



La máxima goleada en el fútbol profesional colombiano se dio en Santa Marta. En ese juego, Samarios derrotó 12-1 a Universidad de Bogotá en julio de 1951.



El partido con más goles



El juego con más goles en la historia del fútbol colombiano se dio el 9 de junio de 1957, en un duelo que disputaron Independiente Medellín y Santa Fe, dejando a los antioqueños como los ganadores por marcador de 9-5. Al final, fueron 14 anotaciones en esa tarde.



Los más descendidos



Este antirécord que ningún equipo desearía tener se comparte entre tres clubes del fútbol colombiano. Cúcuta Deportivo, Real Cartagena y Cortuluá son los dueños de este escalafón con cuatro descensos cada uno en su historia.



Los más ascendidos



Los equipos del fútbol colombiano que han retornado a la primera división en más ocasiones en toda su historia han sido el Cúcuta Deportivo, Cortuluá, Boyacá Chicó y el Atlético Huila, con cuatro ascensos por cada uno.



Las finales más repetidas



En la primera división del fútbol colombiano, las finales que más se han repetido desde la creación de los torneos cortos son Once Caldas Vs. Junior, Atlético Nacional frente Santa Fe y Atlético Nacional contra Junior, con tres ediciones por cada duelo.