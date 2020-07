Los derechos de televisión, el tema que causa polémica y divide al fútbol colombiano 

Daniel Molina Durango

“Hasta que la plata nos divida”, podría llamarse la película que desde hace rato vienen protagonizando los directivos del fútbol colombiano y que tiene en el ojo del huracán a la Dimayor y a su presidente, Jorge Enrique Vélez.



La confrontación no es nueva. Viene desde el 2016, cuando varios de los llamados equipos grandes, entre ellos Deportivo Cali, América, Nacional y Millonarios, crearon el llamado G8 y solicitaron la revisión de la repartición del dinero que ingresa por cuenta de los derechos de televisión.

Estos clubes dijeron ser los más taquilleros, tener las hinchadas más grandes y nóminas costosas, y aunque el argumento era cierto, no menos verdadero fue que ese anuncio resultó ser una declaración de guerra para los demás equipos colombianos.



“No hay derecho que a equipos como América, Cali, Nacional, Millonarios y Junior, para citarle solo cinco, que hacen grandes inversiones en materia de contratación de jugadores, les llegue prácticamente el mismo dinero de la televisión que otros equipos 'clase A' que no llevan mucho tiempo como socios de la Dimayor y que no invierten mucho en refuerzos y en infraestructura deportiva. Eso sí hay que revisarlo”, le dijo a El País el exdirectivo de uno de los equipos vallecaucanos que pidió reserva de su nombre “para no ganarme una pelea pendeja”, señaló.



Mucho ruido y...

Desde el 2016 es mucho lo que se ha discutido sobre el tema, pero poco lo que ha cambiado.



Hace cuatro años también se habló de una nueva Liga con los del G8, como se está planteando en la actualidad, pero nadie ha dado su brazo a torcer con una propuesta que indique que las cifras por la televisión se revisarán para superar la crisis.



El máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, ha sido uno de los más críticos con la forma como se reparte el dinero de la televisión.

“La forma en que están repartidos los ingresos de la televisión, que cada vez van a ser más importantes, porque afectan a unos equipos más que otros, se tiene que replantear y es la única manera de que el fútbol sobreviva”, dijo el dirigente capitalino en marzo, cuando recién comenzaba la pandemia y también iniciaba otro round entre clubes grandes y chicos.



Serpa volvió a la carga un mes después al señalar que “sería muy bueno hablar con la gente de Win para que nos cuente entre Millonarios, América, Nacional, Junior, Cali, Medellín y Caldas, ¿qué porcentaje del rating suman? Debe ser el 95 por ciento”.



Y remató diciendo que “debería haber un componente de rating en la televisión para los equipos que hacen que esos canales y operadores de televisión paguen grandes sumas. Que esos clubes tengan un ingreso adicional por el rating que suministran”.



La posición de Serpa, que es la misma del América, Nacional y Junior, entre otros equipos, ya había tenido respuesta de los llamados elencos modestos.



Eduardo Pimentel, propietario del Chicó, había descalificado esa posición al señalar que “esa iniciativa es desconsiderada, codiciosa y egoísta. Todos los equipos, grandes o pequeños, tenemos proporcionalmente los mismos gastos operativos, logísticos y financieros. Esos gastos escasamente los podemos pagar en un 50 por ciento con los dineros de televisión”, dijo Pimentel.

La 'división'

En Colombia hay equipos 'clase A' y 'clase B'. Los primeros son los que han estado en Primera División durante más de tres años.



Los 'clase A' son 25 (América, Cali, Nacional, Junior, Medellín, Santa Fe, Millos, Bucaramanga, Pereira, Equidad, Unión Magdalena, Envigado, Águilas Doradas, Quindío, Real Cartagena, Once Caldas, Pasto, Tuluá, Cúcuta, Chicó, Tolima, Huila, Patriotas y Alianza Petrolera), en tanto que los de 'clase B' son 11 (Atlético, Llaneros, Orsomarso, Valledupar, Boca Juniors Cali, Barranquilla, Leones, Fortaleza, Bogotá, Tigres y Real San Andrés).



Los 'clase A' se reparten el 90% del dinero de la televisión, que en el primer contrato que se firmó con Win fue de un billón de pesos; el 10% es para los otros equipos.



Allí es donde se genera la polémica porque clubes como América, Nacional y Millonarios, para citar solo tres, reciben prácticamente el mismo dinero que Jaguares, Quindío, Cúcuta o Real Cartagena, para mencionar cuatro chicos que son 'clase A'.



Algunos dirigentes son partidarios de copiar el modelo español, que reparte el 50% de los ingresos de televisión por partes iguales, pero el otro 50% se entrega dependiendo de las posiciones de los equipos en las últimas cinco temporadas.



“Hay que ser más consecuentes con la calidad del espectáculo y apoyar a la sostenibilidad del torneo incentivando a los equipos que hacen más inversiones”, dijo en su momento Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional.



De acuerdo con cifras extraoficiales, los equipos 'clase A' reciben cerca de 3200 millones de pesos anuales, en tanto que los 'clase B' les ingresan $600 millones aproximadamente.



Con una plata importante aún pendiente del Canal Premium y otra que se espera por la venta de los derechos de televisión internacional, en caso de que se concrete, la pugna entre clubes grandes y chicos seguirá su curso normal, en detrimento del mismo fútbol colombiano.



La televisión llegó y se creía que era para bien; pero el rating y las circunstancias hacen pensar lo contrario.

En otros países

En España, Inglaterra y Argentina, para citar tres ligas grandes, los dineros por televisión no se reparten por partes iguales.



“En la Premier hay unas partes que se comparten por igual y otras que se dan por méritos”, dijo el periodista Juan Carlos Bejarano, quien trabaja en el Reino Unido.



Por ejemplo, mientras el Manchester City recibió en el último año 149 millones de euros, al modesto Swansea City le llegaron 98 millones de euros.



En España, los 20 equipos de Primera perciben por partes iguales un dinero equivalente al 50% de los derechos de televisión.



El otro 50% varía, ya que tiene en cuenta la posición de los equipos en las últimas cinco temporadas. El primero recibe un 17%, el segundo un 15% y así va bajando.



En Argentina los grandes reciben más y también se tiene en cuenta el ‘rating’. Por ejemplo, Gimnasia subió con la llegada de Maradona y eso le ha permitido ganar más.