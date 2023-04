Los actos violentos ocurridos en el estadio Atanasio Girardot no fueron espontáneos

El tropel que se vivió el domingo en el Atanasio previo al juego entre Atlético Nacional y América de Cali empezó a fraguarse desde el viernes cuando el club le quitó algunos beneficios a la barra Los Del Sur, fue entonces cuando se rompieron las relaciones.



Los directivos de Nacional decidieron que los hinchas de esa barra ya no recibirán las 500 boletas para los partidos de local ni harán la logística en ese sector del estadio para controlar a los aficionados, algo que le costaba más de 1.000 millones de pesos al año, dijo el presidente del equipo Mauricio Navarro.



“Vieja, no vaya al estadio que eso va a estar caliente”, le recomendó un integrante de la barra a una familiar, quien a pesar de todo y aún con amago de lluvia, se puso el traje verdolaga y se fue a disfrutar del espectáculo.



El muchacho tenía razón, pues luego de las 5:30 de la tarde se armó la de Troya. Todo estaba planeado.



La W Radio publicó varios audios de conversaciones entre hinchas en los que supuestamente los líderes de Los Del Sur anuncian “guerra fría” contra Nacional y manifiestan su beneplácito para actuar contra la Policía y ejecutar daños en el estadio.



En uno de ellos, un barrista dice: “Hay luz verde para ir a robar la tienda y todo lo que quieran, la idea es tomarse todo el estadio hasta las vallas, porque le quitaron las boletas a la banda, la logística a los de los trapos, y por eso vamos a meter presión y si perdemos la gente va y se mete en preferencia...”.



Otro más le relata a su interlocutor que “... básicamente cortaron todo con la barra, por eso Felipe Muñoz dijo que todo bien y la verdad es que nos están midiendo el aceite, entonces la orden es buscarle boletas a los que no tienen y la barra se va a ubicar en la parte baja, porque la idea es que uno solo tenga que tirarse a la cancha, vamos a llevar trapos de Coca Cola para eliminar a Postobón. Vamos a iniciar una guerra contra Nacional y sus dirigentes”.



Navarro, en rueda de prensa, no quiso opinar y dijo que ese tema se lo deja a las autoridades competentes, pues añadió que podría ser un hincha que no es de Nacional y quiera hacer daño.



El comportamiento de algunos miembros de la mesa de convivencia previo al juego hace pensar que tenían información de lo que podía suceder en el Atanasio. De ahí la convocatoria urgente a dos reuniones, de las cuales solo se hizo una.



Una fuente que pidió omitir su nombre contó que en la reunión en la que se instala el Puesto de Mando Unificado cada vez que hay un partido hubo mucha presión de la Secretaría de Gobierno para que Nacional devolviera los beneficios a la barra. A esta también asisten delegados de la Cruz Roja, Bomberos, Tránsito, Policía, Espacio Público, Inder y entidades relacionadas con el espectáculo.



Estaban delegados del Subsecretario de Gobierno, y de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, los cuales asisten con frecuencia; el director del Inder, Cristian Sánchez, que poco acude y manda un delegado, y con ellos, los hinchas Felipe Muñoz y Felipe Ospina que pocas veces son citados y el domingo se quedaron todo el tiempo. Por Nacional llegaron Francy Puerta y Andrés Arboleda.



La fuente añadió que en un tono muy fuerte y ante la pasividad de los otros asistentes, Muñoz se dirigió a Arboleda diciéndole que “se iba a meter en un problema muy grave con Los Del Sur, y los tildó de “calumniadores”. Hizo énfasis en lo que podía pasar si no se solucionaba el tema. Les reiteró que los beneficiarios de las boletas, que son los que ayudaban con la logística y el control de la tribuna estaban muy molestos porque perdían un empleo. Que él los conocía y sabía cómo reaccionaban y no podía detenerlos”.

Repudio general

Indignación, vergüenza, tristeza y voces de rechazo se escuchan tras los disturbios del domingo. Hubo caos en las tribunas populares de norte y sur del escenario deportivo, especialmente en esta última, cuando barristas con sus rostros cubiertos se enfrentaron con la Policía, intentaron invadir la cancha y lanzaron palos, vallas y objetos contra los uniformados, empañando la imagen del fútbol del país.



Los desmanes en el Atanasio dejaron 89 heridos, 8 capturados y pérdidas materiales cercanas a los 1.000 millones de pesos. El dato es de Cristian Sánchez, director del Instituto de Recreación y Deportes de Medellín, entidad que administra el Estadio y que por el alquiler del escenario cobra $11.900.000 en cada partido.



El funcionario dijo que analizarán si las pólizas cubren la totalidad de los daños materiales; de lo contrario, Nacional tendría que responder: “Estamos analizando con el equipo jurídico el alcance de esas pólizas, si tenemos el cubrimiento total de esos montos o entrar a analizar con el club si debemos negociar”.



Navarro ha dicho que en la Alcaldía hay “cierto sesgo” en favor de la barra a juzgar por las declaraciones del secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, quien los señaló como responsables de lo vivido en el Atanasio y sus alrededores. “Nuestra institución lamenta y rechaza lo sucedido (...) Hacemos un llamado nuevamente para que nos respetemos y entre todos podamos construir un ambiente de fútbol sano donde prime la tolerancia”.



Este diario trató de contactarse con Felipe Muñoz, líder de Los Del Sur, para conocer su versión sobre los hechos, pero no respondió el mensaje.



Sin embargo, la barra se pronunció en sus redes sociales: “Por supuesto rechazamos la violencia y los desmanes el día de ayer (domingo), todos los que conocen la historia de Los Del Sur saben que dichos sucesos son distantes a nuestra tradición de fiesta y aliento incondicional”.



A renglón seguido, hicieron un recuento desde el momento en que entraron en conflicto con los actuales dirigentes, a quienes acusan de haber emprendido una campaña contra la barra.



En la misiva y en relación con el trabajo de logística que sus integrantes realizaban en el estadio, específicamente en Sur, dicen que “después de 12 años de éxito, las directivas actuales de Nacional rompen con el convenio unilateralmente y a 48 horas de uno de los partidos más importantes del fútbol colombiano acabando con una labor social históricamente exitosa y sin precedentes”.