Lo que dijo Carlos Gay, exarquero del América de Cali, al enterarse del fallecimiento de Gabriel Ochoa Uribe

Francisco Henao

Carlos Alfredo Gay hizo parte del histórico primer título del América en el fútbol colombiano, en 1979.



El arquero argentino estuvo esa noche gloriosa bajo los tres palos del cuadro rojo, en el decisivo duelo ante el Unión Magdalena en el Pascual Guerrero, que al final ganaron los dirigidos por Gabriel Ochoa 2-0, sellando la primera estrella.



Desde su casa en Argentina, Gay se mostró dolido por la noticia del fallecimiento de quien fuera su técnico en Colombia.



"Me mató la noticia de la muerte del doctor Ochoa... mi hijo que vive conmigo se enteró por la página del América y de inmediato me avisó... fue muy triste para mi", señaló Gay.



Manifestó el exportero argentino que hace unos meses, cuando vino a Colombia a celebrar los 40 años del primer título del América, no se pudo ver con Ochoa.



"Lamentablemente él estaba un poco enfermo en esa ocasión y no lo pude ver, tenía las visitas restringidas y solo pudieron entrar a visitarlo Álvaro Muñoz Castro y Aurelio Pascuttini", aseguró Gay.



El arquero campeón con América dijo que tiene muchos recuerdos de Ochoa, que después le sirvieron para la vida misma.



"Era una gran persona, un hombre muy inteligente que estaba pendiente de todos los detalles; un profesional excepcional que nos inculcó una actitud ganadora", señaló.