¿Lo dejaron solo?  Esposa de Ánthony de Ávila, ídolo del América de Cali, dice que se cansó de pedir ayuda

El 20 de septiembre se cumplirá un año de la detención de uno de los ídolos del América de Cali en Nápoles.



Ánthony de Ávila permanece en una cárcel en las afueras de la ciudad italiana, acusado de pertenecer supuestamente a una banda de narcotraficantes, un caso que, según las autoridades napolitanas, sucedió en el 2001.



La esposa del exjugador del América y Selección Colombia, Lyda Valenzuela, aclaró que a "Ánthony lo detienen el año pasado luego de poner una denuncia por pérdida del pasaporte. Él regresaba a Colombia el 22 de septiembre del 2021 y como se le perdió el pasaporte, puso la denuncia y ahí lo detienen por un caso que dicen que sucedió en el 2001. Pero esa vez no pasó nada porque yo estaba con él, entonces es extraña su detención", le dijo Valenzuela a El País.



Manifestó que recientemente lo visitó y lo encontró fuerte y optimista de que todo se aclarará para tranquilidad de él.



"Pensé encontrar a Ánthony derrotado, desanimado, pero al contrario, lo vi fuerte; antes fue él quien me dio ánimo a mi, me dijo que estuviera tranquila que todo se iba a aclarar y él iba a salir de la cárcel", señaló la esposa del delantero samario.



Sobre la situación de De Ávila, Valenzuela dijo que "el abogado está trabajando, nos ha dicho que estemos tranquilos, que hay cosas que juegan a favor de Ánthony para que se dé su libertad".



La exesposa del exjugador del América reconoció que a la familia le ha tocado sacar plata de todos lados para pagar la defensa de De Ávila, porque "varias promesas nunca se cumplieron".



"Me cansé de tocar puertas, de pedirle ayuda a mucha gente, exjugadores que compartieron con Ánthony, directivos, entrenadores, hinchas, políticos... dijeron que nos iban a ayudar, pero nunca más aparecieron. Otros ni contestan el teléfono. Me siento sola. Ese amor que le profesaban a Ánthony cuando era jugador y después de su retiro, no lo veo; pero Dios sabe cómo hace sus cosas", dijo Valenzuela.



Y agregó: "Nos tocó reunirnos la familia en Santa Marta y hemos tenido que vender propiedades para reunir parte de lo que cobra la defensa de Ánthony... aún falta, pero no tenemos de dónde sacar más".



Lyda Valenzuela volverá a Nápoles el 25 de octubre y permanecerá hasta diciembre en esa ciudad para acompañar a Ánthony de Avila.