¡Llegó la hora!: Así será la Liga colombiana en la temporada 2022 

Jugadores repatriados

La Liga colombiana tendrá esta temporada la presencia de varios jugadores que retornan a competir en el torneo doméstico.

Muchos de ellos regresan al país con el objetivo de relanzar su carrera y en otros casos estar en la órbita del técnico Reinaldo Rueda para la Selección Colombia.

Uno de los casos más sonados es la vuelta al país del delantero Miguel Ángel Borja, quien estuvo un semestre con Gremio de Brasil, escuadra que se fue a la categoría B.

Al Junior también arribó el volante Yesus Cabrera, quien viene de actuar en el Cuiabá de Brasil. El extremo cartagenero fue campeón con América en 2019 y 2020.

Otro de los futbolistas que tomó la decisión de cerrar su carrera en Colombia es el volante Giovanni Moreno (foto). El creativo fichó con Atlético Nacional a sus 35 años, tras estar durante 10 temporadas en el balompié chino.

Deportes Tolima le apostó al retorno del goleador Michael Rangel, quien viene de militar en el fútbol mexicano. El atacante de 30 años fue figura con América en 2019 cuando salió como máximo artillero y dio la vuelta olímpica.

Otro delantero que estará en esta Liga es Wilson Morelo con la camiseta de Independiente Santa Fe.

El atacante cordobés estuvo durante dos temporadas con Colón en Argentina, equipo con el que alcanzó un histórico título. Ya fue campeón con Santa Fe en 2014.

Con menos figuración, pero con ilusión de volver a ser protagonistas en Colombia, varios jugadores retornan de igual forma al país.

Hárold Santiago Mosquera llega desde México al Deportivo Cali. Andrés Ricaurte viene desde la MLS al Medellín. Uno de los últimos casos es del delantero Pablo Sabbag, quien volvió a La Equidad tras jugar en Argentina.

​

Gio Moreno volvió al Atlético Nacional para este 2022 Twitter Atlético Nacional

Regresan a la Liga

Dos equipos tradicionales del fútbol colombiano regresan esta temporada a la máxima división del rentado nacional.

Se trata de Cortuluá y Unión Magdalena que lograron su ascenso a finales del año anterior y tendrán como objetivo mantener la categoría y luchar por meterse en lugares de protagonismo.

En el caso puntual de la escuadra del ‘corazón’ del Valle, la plantilla tuvo varias modificaciones con relación a lo que fue el plantel que logró ascender desde la B.

Del elenco vallecaucano se fueron Jaime de la Pava (DT), Ramón Córdoba, Juan Guillermo Domínguez, Juan Camilo Roa, Eber Moreno y Mateo Trejos.

Sin embargo, Cortuluá apostó por contratar a un técnico extranjero para llegar a zonas de copas internacionales.

Manuel Suárez (técnico, foto), Sebastián Herrera, Luis Caicedo y Juan Manuel Valencia son las altas.

El otro elenco que estará de nuevo en la Liga es el Unión Magdalena que alcanzó su casilla en la A luego de un ascenso polémico que se dio en el cierre de los cuadrangulares finales de la B en una situación bochornosa donde se vio inmiscuido Llaneros de Villavicencio.

El elenco dirigido por Carlos Silva sumó este año a Carlos Bejarano, Stiwar Mena, James Sánchez, Jonathan Lopera, Edilberto Gómez, Mateo García.

De la plantilla del torneo pasado se fueron Diego Ruiz, Jossymar Gómez, Johan Wallens y Miguel Ospino.

El primer obstáculo para tulueños y samarios será luchar contra la tabla del promedio con la que se encontrarán en la A.

Cortuluá en su regreso a la primera categoría empató 1-1 frente a Atlético Nacional en el 'Doce de Octubre' Cortesía Dimayor

Los equipos favoritos

Por su alta inversión y en otros casos por la continuidad en su proceso futbolístico, cuatro escuadras aparecen como las grandes candidatas para luchar por la estrella del primer semestre de la temporada.

Junior (foto), Atlético Nacional, Deportes Tolima y Deportivo Cali se perfilan como los equipos más fuertes para esta Liga.

En el caso de los barranquilleros, los llamativos fichajes, convierten al equipo de Juan Cruz Real como principal aspirante al título.

Miguel Ángel Borja, Fernando Uribe, Yesus Cabrera, Daniel Giraldo, Ómar Albornoz y Nilson Castrillón se sumaron al proyecto deportivo del año 2022.

Por su parte, Nacional armó una escuadra altamente competitiva para volver a festejar un título luego de seis años de abstinencia.

Giovanni Moreno, Alexánder Mejía, Jhon Duque, Daniel Mantilla y Álvaro Angulo llegan a complementar una base que ya estaba bien estructurada.

Otro de los equipos que rompió el mercado fue Deportes Tolima. El pijao trajo al ecuatoriano Alexánder Domínguez, al peruano Raziel García y a Michael Rangel, Andrés Ibargüen, Álvaro Meléndez, Fabián Mosquera, José Moya, Bryan Rovira, Juan Camilo Angulo, Andrés Sarmiento, Jonathan Marulanda y Jeison Lucumí.

El último que aparece en favoritismo es el Cali que tiene la base del título y sumó nombres como Hárold Santiago Mosquera, Aldair Gutiérrez y el chileno Sebastián Leytón.

Atlético Junior derrotó a Patriotas 3-1 en si debut de la Liga 2022 Twitter Junior FC

Los nuevos técnicos

Varios entrenadores se estrenarán en los banquillos de equipos que competirán en la Liga que inició el pasado jueves.

Juan Cruz Real dirigirá al Junior, Leonel Álvarez (foto) se estrena con Águilas Doradas, Manuel Suárez Jiménez comandará a Cortuluá y Martín Cardetti llega a Santa Fe.

En el caso de Cruz Real tendrá la misión de orientar a un equipo armado para pelear en todos los compromisos que tendrá en la temporada. El argentino tendrá su cuarta experiencia en el fútbol colombiano, tras sus pasos por Jaguares, Alianza Petrolera y América, donde fue campeón en 2020.

Leonel vuelve a dirigir tras cinco años de ausencia. Álvarez tiene experiencia de haber dirigido en el pasado al mismo equipo antioqueño, además de Medellín, Cali, y Cerro Porteño y Libertad, en Paraguay. Estuvo en Selección Colombia.

Por su parte el chileno Manuel Suárez deberá mantener a Cortuluá en la A tras su ascenso. El entrenador austral vivirá su primera experiencia como técnico en propiedad ya que anteriormente fue asistente técnico en equipos de su país y en la selección de Chile con Juan Antonio Pizzi.

Y por último está el argentino Martín Cardetti quien estará este año con Santa Fe tras su buena campaña con el Bogotá FC en la Primera B.

El técnico Manuel Suárez de Cortuluá debutó con un empate (1-1) ante Nacional en la Liga 2022 Cortesía Dimayor

Las incertidumbres

Así como se habla de escuadras favoritas en el rentado nacional, hay otras tantas que ge-

neran algún grado de incertidumbres entre sus hinchas para lo que serán los retos del 2022.

América de Cali (foto), Millonarios, Santa Fe, Medellín y Once Caldas no generan una gran expectativa sobre todo por los fichajes que sumaron este año.

En el caso de América, las contrataciones realizadas hasta ahora no llenan el paladar de los seguidores rojos. El equipo de Juan Carlos Osorio sumó los fichajes de Juan Camilo Portilla, Jhon García, Dídier Pino, Esnayder Mena y Daniel Mosquera.

En el caso de Millonarios con Alberto Gamero es algo similar. Pocas caras nuevas para este año.

Álvaro Montero, Larry Vásquez, José Cuenú, Diego Herazo y Eduardo Sosa serán refuerzos albiazules.

Santa Fe es otro conjunto que tiene un signo de interrogación con respecto a lo que será su año futbolístico.

Wilson Morelo, Wilfrido de la Rosa, Matías Mier, Yéiler Goez, Harold Gómez, Fernando Coniglio, Jerson Malagón, José Silva, destacan en los ‘cardenales’.

Medellín, de Julio Comesaña, es de los equipos que se espera protagonismo.

Andrés Ricaurte, Felipe Pardo, José Hernández, Bryan Castrillón, Ever Valencia, Luciano Pons las altas del DIM.

Caldas armó un grupo para luchar.

Marlon Piedrahíta, Eder Chaux, Brayan Córdoba, Diego Valdés, Fainer Torijano, Felipe Banguero, Juan David Rodríguez llegaron al equipo de Diego Corredor.

América de Cali debutó con triunfo en la Liga 2022-I ante el Envigado en el Pascual Guerrero Foto Jorge Orozco - El País

Todos con el VAR

Otra de las noticias positivas para la Liga colombiana de este año será la presencia del VAR en todos los partidos de cada una de las jornadas.

La finalidad de esta determinación por parte de la Dimayor es minimizar los errores arbitrales, algo que causó polémica en l a temporada anterior a pesar de que las decisiones arbitrales tuvieron el apoyo de la video tecnología.

Para mejorar en varios aspectos, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol implementó medidas para elevar el nivel de los jueces en el país.

Una de las determinaciones más importantes fue la capacitación que se realizó en el mes de diciembre de 2021 en la que 32 árbitros del FPC fueron adiestrados en la Asistencia de Vídeo Arbitraje, los cuales se sumaron a los 31 jueces que ya estaban certificados por la FIFA para hacer cumplir las reglas en los partidos de la Liga colombiana.

Con esta capacitación de los 32 árbitros se intentará mejorar el trabajo de los asistentes del VAR y se pretende que los errores sean mínimos, pues se pretende dar una total transparencia al uso de la misma.

La Dimayor contará para este campeonato con 63 jueces que tendrán la responsabilidad de partir justicia en cada una de las jornadas del fútbol colombiano.