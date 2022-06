Llegó el día: América de Cali Vs. Deportivo Cali, el duelo final por la gloria en la Liga Femenina

Llegó el día esperado. Este domingo (5:05) se definirá el campeón de la Liga Femenina de Colombia 2022 en el clásico vallecaucano que disputen América y Deportivo Cali en la cancha del estadio Olímpico Pascual Guerrero.



Serán los últimos 90 minutos de una final histórica para el fútbol de la región, ya que es la primera vez que en el profesionalismo los dos equipos de Cali disputan un título oficial de Dimayor, en el formato de final de ida y vuelta.



Las ‘Azucareras’ llegan con una mínima ventaja tras ganar del jueves pasado 2-1 a las ‘Escarlatas’ en el duelo de ida.



A pesar de ese merecido triunfo, el cuadro verdiblanco, orientado por Jhon Álber Ortiz, sabe que la final sigue abierta y que el duelo de este domingo será a ‘muerte’, donde está en juego no solo el título, sino el honor por vencer al rival de patio.



América deberá ratificar por qué es el mejor equipo del certamen y con unos números destacados, pero en un final de dos compromisos no puede pestañear como lo hizo en Palmaseca.



“Este es un equipo resiliente, que sabe aceptar las derrotas, somos autocríticos y eso nos lleva a reflexionar lo que debemos hacer mejor y saldremos el domingo (hoy) a darlo todo en la cancha. Esta llave queda completamente abierta”, apuntó el técnico rojo, Andrés Usme, tras el cotejo de ida.



El cuadro americano, que busca el segundo título de la historia (fue campeón en 2019), deberá apelar a la experiencia de jugadoras como Diana Ospina, Carolina Pineda y Catalina Usme para lograr la remontada y dar la vuelta olímpica ante su hinchada.



“No me voy tranquilo, porque el funcionamiento del equipo no fue el habitual. En pasajes del partido no fuimos nosotros. La obligación ahora la tenemos nosotros, pero estoy convencido del trabajo del equipo”, agregó el adiestrador escarlata.

El Cali sueña con el bicampeonato

Aunque un gol de diferencia es una distancia corta para una final, el Deportivo Cali sabe que llega a la cancha del estadio Pascual Guerrero con la posibilidad de jugar con el desespero de su rival, que desde el pitazo inicial va a salir a buscar el arco contrario.



“Tendremos que ser inteligentes para atacar y contraatacar con los espacios que nos dejen”, analizó Ortiz sobre lo que puede pasar este domingo.



Con un Pascual teñido de rojo, el aspecto mental será determinante para no tener dificultades en una escuadra conformada casi en su totalidad por futbolistas jóvenes.



“Ahora empieza el trabajo mental, de aquí en más debemos doblar esfuerzos. A mí me gusta así, cuando la fiesta es del vecino, hay que dañar la fiesta”, puntualizó Jhon Álber en las horas previas al cotejo de esta tarde que consagrará a rojas o verdes.

Ficha técnica

Estadio: Pascual Guerrero.

Capacidad: 30 mil espectadores.

Árbitra: Érika Andrea Sánchez (Valle).

Posibles formaciones:



América: Natalia Giraldo; Wendy Natis, Tatiana Castañeda, Fabiana Yantén, Leury Basanta; Carolina Pineda, Diana Ospina, Sara Martínez; Catalina Usme, Gabriela Rodríguez e Íngrid Vidal.

DT: Andrés Usme.



Cali: Stéfany Castaño; Juana Ortegón, Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Lizeth Ocampo; Gisela Pino, Paula Medina, Tatiana Ariza; Linda Caicedo, Farlyn Caicedo e Ingrid Guerra.

DT: Jhon A. Ortiz.