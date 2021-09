Listas las fechas para los juegos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia

La Dimayor publicó este martes la programación para los encuentros de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia.



El clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América se jugará el miércoles 15 de septiembre, a las 8:00 p.m.



El primer duelo entre rojos y verdes se disputará este miércoles, a las 6:00 de la tarde, en el estadio Pascual Guerrero.

Vuelta de los cuartos de final



15 de septiembre



Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Deportivo Cali vs América de Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



16 de septiembre



Deportes Tolima vs La Equidad

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+



Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+