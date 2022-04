Leonel Álvarez entre lágrimas, envió un sentido mensaje para su amigo Freddy Rincón

Ya se cumple el tercer día después del grave accidente de tránsito que sufrió Freddy Rincón, en Cali, y todavía no son buenas las noticias acerca de su estado de salud.



Sin duda la situación del 'Coloso de Buenaventura' ha movido las fibras de todo el fútbol nacional e internacional que han estado pendientes de del exfutbolista.



Leonel Álvarez, uno de sus grandes amigos, expresó sus sentimientos por la difícil situación que pasa Freddy y no pudo aguantar el llanto.



“Seguimos con esa ilusión de que nos digan que está vivo y que continua luchando… Es un dolor inmenso”, comentó en una de sus frases.



“No es fácil, pero pedimos muchas oraciones por él… Queremos ser fuertes, pero no es fácil. En el corazón de nosotros hay mucha tristeza y estamos llorando por dentro”, manifestó al tiempo que se limpiaba”, dijo el actual técnico de Rionegro Águilas.



El entrenador antioqueño recordó los buenos momentos que vivieron en la década de los 90's, cuando eran futbolistas activos: "Es recordar muchas cosas que vivimos: Copas Américas, Eliminatorias, Mundiales, Copa Libertadores con América. Un recorrido que tuvimos muy lindo como compañeros".



“Lo demostró con Santa Fe, con América, con Palmeiras, con Real Madrid, Con Nápoles, con la Selección, con todo el mundo. Con nosotros ha sido un ser humano espectacular, esperamos, anhelamos y deseamos, que haya un milagro y le pedimos mucho a Dios”, puntualizó Leonel Álvarez.



Por lo pronto, se espera que sobre las 3:00 p.m. la Clínica Imbanaco de Cali emitirá otro parte médico para conocer el estado de salud de Freddy Rincón.

"Estamos llorando por dentro": Las emotivas palabras de Leonel Álvarez sobre Freddy Rincón en medio del llanto 💔 #FuerzaFreddy pic.twitter.com/zoT0c68oaX — Bolavip Colombia (@BolavipCo) April 13, 2022