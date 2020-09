¡Le tiene fe! Así ve Carlos Sierra, volante del América de Cali, al equipo rojo previo al duelo de Superliga

Francisco Henao

El sonido de la alegría se escuchó por segunda vez en el Pascual al minuto treinta y tres del primer tiempo, cuando Edwin Velasco ganó la línea de fondo por izquierda y le dio un pase de gol perfecto a Carlos Sierra, que de pierna derecha marcó el gol con el que América liquidó por 2-0 la final contra Junior disputada el pasado 7 de diciembre, y que significó la estrella catorce del equipo diablo.



Casi nueve meses después, Sierra se emociona al contar que ese gol —y ese título— ha sido de lo mejor que le pasó en su carrera deportiva. “Genera hasta nostalgia recordar eso en estos momentos”, afirma el volante costeño de 29 años, quien es uno de los ejes del mediocampo del América, que el próximo martes reanudará el fútbol colombiano tras seis meses sin actividad por la pandemia del coronavirus, enfrentando justamente al Junior en la disputa de un nuevo título, el de la Superliga.



En diálogo con El País, el centrocampista habló sobre la felicidad de él y sus compañeros por volver a competir y tener la posibilidad de levantar pronto un nuevo trofeo frente a un equipo que les trae gratos recuerdos.



¿Repitió muchas veces ese gol suyo en la final durante la cuarentena?

Mirá que no tanto. Dos meses después del inicio de la cuarentena me ayudaron a conseguir el video como yo lo quería, en una buena resolución, y ahí lo repetí. Es un recuerdo hermoso y que jamás voy a olvidar porque produjo bellos momentos de locura y emociones.



Y qué mejor manera de reanudar el fútbol en Colombia, que jugando otra final con Junior.

Es una responsabilidad muy grande. América tiene historia y sabemos que hay que ir por todos los títulos que hay en juego. Esperamos plasmar de muy buena manera la idea del profesor Juan Cruz Real y lograr ese trofeo que le falta al equipo, que es el de la Superliga.



¿Cómo tomó el grupo la noticia del regreso de los entrenos colectivos y la competencia?

Con una alegría bastante grande. Estábamos esperando eso hace mucho tiempo, y más después de estar cinco meses sin competir y viendo que otras ligas ya habían iniciado. Nos estaba comenzado a dar ansiedad, pero esta noticia nos motiva a seguir trabajando bien.



¿Qué ha sido lo más duro de estar sin jugar?

Todo. La verdad fue una situación complicada dejar de hacer nuestro trabajo del día a día junto a los compañeros. Eso claramente molesta y te pone incómodo, pero así se dieron las cosas.



¿Cómo ha sentido el ánimo de sus compañeros?

En este momento el grupo tiene mucha esperanza, porque estábamos entrenando y entrenando (de manera individual) sin tener noticias de nada. Ahora estamos alegres de afrontar esa Superliga y de llegar de la mejor manera a la Copa Libertadores.



Además del parón del fútbol, al grupo también le tocó vivir la salida del profesor Alexandre Guimaraes y de algunos compañeros. ¿Cómo se asumió eso?

Fue muy triste lo del profesor Guimaraes, porque nos dio el título y se metió en el corazón de la gente y de nosotros los jugadores. Estamos muy agradecidos con él, pero así es el fútbol y ahora hay que pasar la página y seguir adelante. Con Juan Cruz Real como técnico esperamos revalidar que somos los actuales campeones y que queremos lograr muchas cosas más.



¿Cómo les ha ido en el trabajo diario con Juan Cruz?

Muy bien. Tiene una idea de juego muy parecida a la del ‘profe Guima’, aunque lógicamente con algunas modificaciones. Estamos haciendo un gran trabajo y ya pronto vamos a ver el nivel de intensidad que vamos a meter en cada partido.



¿Qué nos pueda contar de esas modificaciones en la idea de juego?

El ocho de septiembre las veremos. Nos ha gustado el nivel de intensidad que quiere manejar el profe. Será interesante.



¿Para qué cree usted que está este América en lo que resta del 2020?

Como dice Diego el ‘Cholo’ Simeone (técnico del Atlético de Madrid), vamos a ir partido a partido, viendo en qué forma nos encontramos. Será duro porque los equipos de la Libertadores ya tienen varios partidos oficiales encima, entonces hay que ver cómo nos responde el cuerpo. La intención es darlo todo en cada partido y en Copa lograr el objetivo de clasificar a la próxima ronda.



¿Qué significa América para su vida?

Es lo mejor que me ha pasado. Estar en este club tan grande y haber sido campeón en mi país junto a mi familia es una bendición muy grande.



Usted acostumbró a los hinchas a hacer goles clave. ¿Veremos muchas anotaciones de Carlos Sierra con esta nueva idea de juego?

Pues no sé si todos sean importantes, pero goles sí voy a marcar con la ayuda de Dios.

En detalle

El jueves, en rueda de prensa, Juan Cruz Real, el técnico del América, aseguró que la Superliga será un buen ‘termómetro’ para saber cómo está el equipo de cara a la Libertadores.



“Debido a la falta de ritmo, pienso que será bueno disputar estos dos partidos frente a Junior. Estamos ansiosos por volver a jugar”, sostuvo.



El partido de ida ante los ‘Tiburones’ será el 8 de septiembre en Barranquilla. La vuelta será el 11 en Cali.