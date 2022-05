Las reacciones del Deportivo Cali tras haber sido eliminado de la Copa Colombia 

Deportivo Cali empató este jueves 1-1 contra Fortaleza por el partido de vuelta de la Copa Colombia. El global quedó 4-2 a favor de los de Bogotá y el equipo 'Azucarero' fue eliminado de este torneo.



"Comenzamos el partido bien, con nuestro orden, con nuestra idea de lo que veníamos a hacer con buena claridad y después empiezan a suceder cosas normales. Ese equipo Fortaleza juega muy bien. Tienen una idea clara de juego", expresó el asistente técnico, Marco Mathías.



El asistente técnico verdiblanco reconoció los errores que tuvo el equipo a la hora del encuentro.



"Entramos en un poco de locura y a perder un poco el orden y ahí

Fortaleza está bien estructurado, que juega muy bien al fútbol y con unas ideas claras, por ahí el plan fue perdiendo fuerza y fuimos perdiendo las posibilidades".



Por otro lado, Mathias explicó la salida de Ángelo Rodríguez del terreno de juego.



"Angelo se descompensó, le dió migraña y vómito, producto de la altura, pero ya esta bien".



Marcos aseguró que la serie se había perdido en tierras caleñas. Ahora estána enfocados directamente en la Copa Libertadores, donde todavía tiene chance.



"Esta serie no la perdimos hoy, la perdimos en Cali cuando tuvimos la posibilidad de llegar aquí con un poco de tranquilidad, y no fue así, veníamos obligados con el resultado y eso genera estrés y puede generar desorden dentro del campo".



Por último, el lateral izquierdo, Christián Mafla pidió disculpas a la hinchada verdiblanca.



"A la hinchada las más sinceras disculpas de parte de todo el grupo, queríamos avanzar en esta Copa, no se nos dio nos queda la Libertadores y Dios quiera podamos darles esa alegría".