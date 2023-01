Las apuestas rojas y verdes para volver a lo más alto del fútbol profesional colombiano

Los técnicos Alexandre Guimaraes, del rojo, y Jorge Luis Pinto, del verde, han podido esta vez construir las nómicas bajo su propio criterio, pues cuando el brasileño regresó al América, antes de finalizar la primera liga del 2022, una sanción contra la institución impedía nuevas contrataciones, mientras que el estratega santandereano llegó al Cali cuando el equipo ya nada tenía que hacer en el torneo, en octubre pasado. Pero esta vez, asumen Guimaraes y Pinto, será diferente.



Este semestre, los rojos terminaron los contratos de nueve jugadores, varios de ellos campeones con el equipo: Joel Graterol, Marlon Torres, Carlos Sierra, Elvis Mosquera, Daniel Hernández, David Lemos, Juan David Pérez, Alejandro Quintana y Nicolás Giraldo. Y vinculó, hasta el momento, cinco caras nuevas: los argentinos Facundo Suárez y Franco Leys, y los colombianos Carlos Darwin Quintero, Andrés Sarmiento y Cristian Barrios.



También ha habido movimientos importantes en el Deportivo Cali, que cesó los contratos de jugadores que igualmente fueron campeones con la institución, como Teófilo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez y Carlos Robles, lista a la que se sumaron Agustín Vuletich, Guillermo Burdisso y Cristian Mafla. Y han llegado como nuevas incorporaciones Gustavo Adrián Ramírez, Kevin Dawson, Kevin Riascos, Kevin Viveros, Daniel Mantilla, Kevin Saucedo y John Vásquez, quien ya había vestido la camiseta verde y había sido campeón.



¿Es suficiente?

Para qué se están armando América y Deportivo Cali? ¿Pueden realmente ser protagonistas con estas nóminas?



“Sobre el papel, pienso que los dos equipos se están armando al alcance de sus posibilidades económicas. No veo grandes contrataciones, y con los jugadores que quedaron, les tocará a los técnicos trabajar mucho en la parte táctica”, expone el experimentado periodista Marino Millán.



Un concepto distinto tiene su colega Carlos Arturo el ‘Petiso’ Arango: “Del Cali me gusta que su presidente (Luis Fernando Mena), como buen marinero, evita que el barco naufrague y lo pone por lo menos a navegar, y puede ser protagonista en la Liga. Y por los lados del América, el equipo está para pelear con las nuevas contrataciones. Lo de Carlos Darwin es un golpe de opinión, lo de Barrios me gusta”.



Para Clara Bonilla, periodista deportiva de Noticias Caracol, “el Cali pierde con la salida de Teófilo, pero gana con el regreso de Vásquez y la contratación de Mantilla, aunque no es una gran nómina. Y América, lo más importante que tiene, es haber ratificado a su capitán, Adrián Ramos, al que se suma Carlos Darwin con su experiencia. Creo que le falta un arquero con más peso, tras la salida de Graterol, así como un defensa central, con la partida de Torres. En conclusión, los dos equipos han hecho un esfuerzo para tener nóminas que les permitan pelear título”.



Con ese argumento está de acuerdo el periodista Jorge Giraldo: “En nuestra liga no se necesitan grandes nóminas para ser campeón, y América y Cali se han armado para ir por el título. Del América me gusta la llegada de Carlos Darwin, Barrios y Sarmiento, más la continuidad de Ramos y Falque. Pero faltan un zaguero y un lateral izquierdo. Y del Cali me ha gustado que se reforzó en las posiciones que pidió Pinto, un arquero de experiencia, como Dawson, y un jugador como Mantilla, que puede ser muy importante por los extremos. Siento que faltan un volante de marca, un lateral izquierdo y un zaguero”.



El 25 de enero comenzará a rodar la pelota en la Liga y se irá sabiendo si América y Cali acertaron con sus apuestas.