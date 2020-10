La  SIC ratifica sanción por cartel de reventa de boletería para el Mundial de Rusia 2018

Juan Carlos Pamo

Por no encontrar mérito para acceder a la solicitudes de revisión de la sanción, la Superintendencia de Industria y Comercio reveló éste lunes que negó todos los recursos que presentaron los implicados en el llamado 'cartel de reventa' de boletas al Mundial de Fútbol Rusia 2018, entre ellos a la Fedefútbol y varios de sus dirigentes.



En tal sentido se confirmaron la sanción a la Fedefútbol por $16.016.028.600, a Tu Ticketya por $45.754.995, y a los dirigentes Luis Herberto Bedoya Giraldo $262.601.625; Ramón De Jesús Jesurún Franco (FCF) $304.617.885; Álvaro González Alzate (FCF $46.467.135; Jorge Fernando Perdomo Polanía (FCF) $97.385.145; Juan Alejandro Hernández Hernández (FCF)$8.011.575 y Claudio Javier Cogollo Merlano (FCF), $8.723.715.



También a Elkin Enrique Arce Mena (FCF) $6.765.330; Andrés Tamayo Iannini (FCF) $10.147.995; Rodrigo José Cobo Morales (FCF) $12.213.201 y a Elías José Yamhure Daccarett $61.066.005, entre otros. De la misma forma s precisó que a la Comercializadora De Franquicias S.A.S. – (TICKETSHOP), fue exonerada al 100% por el programa de beneficios por colaboración, lo que no le obliga a pagar $1.297.697.115.



La Superindustria precisó que se compulsan copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para que determine si la conducta y diferentes actuaciones del abogado Hernando Bocanegra Bernal constituyen o no faltas disciplinarias.



“Una vez confirmadas todas las sanciones en contra de los investigados por incurrir en este cartel, se traslada el expediente a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Deporte y el Departamento de Justicia (EE. UU.), para lo de su competencia”, se menciona en el comunicado de la Superintendencia de Industria y Comercio.