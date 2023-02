La Liga Femenina promete alto nivel de competencia en la temporada 2023

El 2022 fue un año exitoso para el fútbol femenino colombiano a nivel de selecciones, sobre todo en las categorías sub 17 y mayores, que terminaron siendo subcampeonas en el Mundial de la India y en la Copa América, respectivamente.



En medio de la emoción que generó el fútbol femenino, los directivos de la Federación Colombiana prometieron una liga “fuerte y larga” para el 2023, y con mayor razón cuando Cali, Bucaramanga y Armenia serán sedes de la Copa Libertadores Femenina, en octubre, y la selección de mayores participará en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, entre julio y agosto.



Pero, una vez más, las promesas se quedaron en simple palabrería y lo cierto es que la Liga comenzará en su fase previa este sábado 4 de febrero y terminará el sábado 20 de mayo, con la participación de 17 equipos, que lucharán por ocho cupos para la instancia final. Luego habrá cuartos de final, semifinales y final, para conocer a las nuevas campeonas de la Liga.



Los próximos meses serán clave para que los dos equipos que representen a Colombia en la Libertadores desempeñen un buen papel y para que las jugadoras que integran la selección de mayores tengan una buena preparación de cara al Mundial. Por eso, la Liga Femenina despierta muchas expectativas en vísperas de su inicio.



La cuota juvenil

Nathalia Prieto, periodista que dirige el sitio especializado Fémina Fútbol, afirma que habrá una liga competitiva. “Si bien es cierto que muchas jugadoras salieron del país, también hay que resaltar que viene una generación de oro. Muchas de las subcampeonas del mundo en la categoría sub 17 tendrán su primera participación en la Liga profesional”, precisa.



Destaca, por ejemplo, la presencia de las juveniles Ana María Guzmán, lateral por derecha del Pereira; Juana Ortegón, otra de las grandes referentes de la Sub 17, quien continuará con el Cali; Yésica Muñoz, que llega para las filas de Nacional, y Gabriela Rodríguez, baluarte del América.



Agrega que la contratación de la goleadora venezolana Génesis Flórez por parte de Santa Fe y la consolidación de Ledys Calvo en Millonarios serán otros de los atractivos.



Promesas incumplidas

Pilar Velásquez, periodista de Semana TV, opina que la nota desagradable de la Liga es que los dirigentes hayan incumplido: “Prometieron, al calor de la emoción por los buenos resultados de las selecciones Colombia, una liga fuerte, duradera, pero incumplieron nuevamente”.



En lo futbolístico, asegura que América, vigente campeón, sigue siendo un referente del torneo: “Su presidenta, Marcela Gómez, ha hecho una gran apuesta con este América, que ya no tendrá al técnico Andrés Usme y genera expectativa por lo que pueda hacer el nuevo entrenador (Carlos Hernández), pero contando con la mano y el liderazgo de Catalina Usme y Carolina Pineda”.



Señala que “al Nacional hay que meterle presión por lo que implica como club grande, nunca ha sido campeón y contará con Ángela Barón, Daniela Montoya y Vanessa Córdoba”.



“Será reñido”

Con Pilar Velásquez coincide su colega Juliana Salazar, periodista y presentadora de Sportscenter de Espn, en el sentido en que habrá un “gran nivel competitivo en la Liga”.



“El 2022 fue un año dorado para las selecciones Colombia, en especial la Sub 17 y la de mayores, y muchas de sus jugadoras estarán en el torneo nacional, por lo que veremos un campeonato muy reñido, con gran nivel técnico y juego limpio”, subraya Juliana.



Resalta que equipos como América, Cali, Millonarios, Nacional y Santa Fe se han reforzado bien.



Las Azucareras se hicieron con los servicios de las colombianas Luisa Agudelo, Jéssica Romero, Diana Celis y Nathalia Hernández; las argentinas Carolina Troncoso y Fabiana Vallejos, y la chilena Isidora Hernández.



Las verdiblancas estrenarán técnico, tras la salida de John Álber Ortiz, quien se fue a dirigir al Alianza Lima femenino. Sergio el ‘Checho’ Angulo recibió la posta y pretende brillar en su primera incursión en la dirección técnica de mujeres.



“Quiero que traten bien la pelota, que sea un equipo equilibrado y que busque siempre hacer goles”, afirmó ‘Checho’, artillero del fútbol colombiano mientras fue jugador con Cali, América y Santa Fe.



América, por su parte, se reforzó con la colombo-estadounidense Elexa Bahr, la italiana Giannina Lattanzio, la venezolana Nohelis Coronel y las colombianas Ana Fisgativa y Daniela Arias.



Una Copa en casa

Para Clara Rocío Bonilla, corresponsal de Caracol Tv, Cali y América se reforzaron pensando en la Libertadores: “Cali sufrió bajas importantes, pero fueron reemplazadas por futbolistas buenas y con trayectoria en selecciones Argentina, Chile y Colombia. Y América, con Arias, Bahr y Lattanzio puede aspirar a cosas importantes, aprovechando la localía”.



Los dos equipos de la ciudad harán su debut este fin de semana cuando enfrenten a Real Santander (rival del Cali) y Cortuluá (rival del América), en horarios por definir. Pero ya los 17 equipos de la Liga están listos para competir en una temporada con altas expectativas por los refuerzos y el nivel de las jugadoras que integran las selecciones Colombia y apuestan por un torneo nacional, a pesar de las promesas que siempre incumplen los directivos.