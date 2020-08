La invitación de Teófilo Gutiérrez a Lionel Messi: las puertas del Junior están abiertas

Francisco Henao

Teófilo Gutiérrez se toma por el lado positivo las cosas que suceden en el fútbol y en su entorno.



El delantero barranquillero no dudó en hacerle una invitación a Lionel Messi, quien decidió ponerle punto final a su relación de 20 años con el Barcelona.



"Messi tiene las puertas abiertas del Junior, si algo que me avise", dijo en son de broma Teófilo en el programa el VBAR de Caracol.



En cuanto a la Liga colombiana, el atacante del Junior señaló que ya está buena tanta demora en comparación con otras ligas que han iniciado sus torneos o que hace poco los terminaron.



"Espero que los directivos se pongan de acuerdo, porque tienen un disfraz con esto y eso no me está gustando. Ya todas las Ligas están empezando", recalcó el delantero barranquillero.