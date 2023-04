La grave denuncia que hizo presidente de Nacional después de los hechos violentos en el Atanasio

La relación entre Atlético Nacional y su barra más radical llamada Los del Sur, está completamente rota.



El distanciamiento viene desde hace varios meses por la postura de los hinchas en torno al manejo que los directivos le han dado al equipo en los últimos años.



Y se ahondó más esta semana cuando la dirigencia de Nacional, a través de un comunicado, señaló que de ahora en adelante no tendría ninguna clase de relación con Los del Sur.

🚨Esto lo debe escuchar todo el país.



Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, habla en WIN de las exigencias económicas de Los Del Sur.



Una de ellas era cobrar por ‘cuidar’ a las hinchadas visitantes.🤦🏻‍♂️



Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, habla en WIN de las exigencias económicas de Los Del Sur. Una de ellas era cobrar por 'cuidar' a las hinchadas visitantes.

Los disturbios presentados este domingo dentro del estadio previo al duelo Nacional-América, es una reacción de la barra por la decisión tomada por el equipo antioqueño.



Sin embargo, en el transcurso de la tarde se conocieron detalles de esa relación equipo-barra y lo que habría decidido Nacional, situación que habría propiciado la violencia en el estadio.



El presidente de Nacional, Mauricio Navarro, reveló que a Los del Sur se le cortaron unos beneficios que seguramente no gustaron.



"No estamos en capacidad de darle lo mismo a todas las barras, al no estar en capacidad de hacer eso, lo que hicimos fue cortar algo que era un beneficio única y exclusivamente para la barra y no sé si para la barra o unas pocas personas de la barra”, dijo Navarro en Win Sport.



Aclaró el dirigente que el conflicto no es con toda la hinchada, sino con Los del Sur únicamente.



“Quiero aclarar que el problema que tiene Atlético Nacional no es con su hinchada, es únicamente con la de Los del Sur. Nosotros simplemente les anunciamos que el club, debido al déficit económico y el tema de los abonos que lo han torpedeado, no estaba en capacidad de aceptar las exigencias económicas y de boletería", denunció.



Y fue más allá el Presidente de Nacional: "Otra era que les pagábamos un dinero por cuidar a las hinchadas visitantes”.



La denuncia de Navarro causó sorpresa en el fútbol colombiano y se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto para romper los vínculos que muchos clubes tienen con las llamadas barras-bravas.