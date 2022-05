La Federación Colombiana de Fútbol se pronunció este viernes sobre Imer Machado

Este viernes, la Federación Colombiana de Fútbol se pronunció sobre el caso de Imér Machado, que ha sido acusado de nuevo por un presunto acoso y abuso sexual hacia algunos árbitros de Colombia.



El árbitro colombiano volvió a sonar en los medios nacionales e internacionales debido a una nota periodística del diario 'The Guardian' en la que se hacen señalamientos en su contra, por los temas mencionados anteriormente.



De esta manera, la Federación Colombiana de Fútbol comunicó lo siguiente:



"Respecto a los señalamientos de presuntas conductas de lesión o puesta en peligro la libertad o integridad sexual de un tercero por parte del señor Ímer Lemuel Machado Barrera, mediante auto del 12 de agosto de 2020 la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol abrió de oficio, investigación preliminar" fue el comienzo del documento.



Luego, agregó lo siguiente: "En virtud de lo anterior se convocó al quejoso para que, si era de su interés, rindiera testimonio y aportará elementos probatorios que permitieran continuar con la actuación disciplinaria".



Por último, la Federación cierra con : "Teniendo en cuenta que el presunto interesado no compareció y atendiendo la norma superior y demás complementarias, así como el archivo de la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se procedió a concluir el caso ante la imposibilidad procesal de continuar con la misma. Es de resaltar que dicha actuación se realizó en el marco de la misionalidad y la competencia de la entidad y la Comisión Disciplinaria".



Hoy en día Ímer Machado es el director de la comisión de árbitros de la FCF y pese a las acusaciones que ha recibido, no se la ha suspendido de algunas de sus funciones.