Junior y Nacional no se sacaron ventaja en el primer juego de los cuadrangulares de Liga

Junior y Nacional empataron a un gol este sábado 21 de mayo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en partido por la primera fecha del cuadrangular A de la semifinal de la Liga BetPlay Dimayor.



Por Junior anotó Miguel Ángel Borja y por Nacional marcó Giovanni Moreno.



Junior desde el minuto inicial salió en busca del gol. Al minuto y medio ya Freddy Hinestroza sacaba su primer remata al arco, pero salió desviado. A los 11 tuvo otra con Miguel Ángel Borja, que también salió desviado.



A los 18 Junior se puso arriba. En una pelota que recuperó Didier Moreno se la cedió a Freddy Hinestroza, quien se la puso al costado izquierdo a Gabriel Fuentes, quien metió el centro donde estaba Miguel Ángel Borja, quien sin dejarla caer remató con el botín derecho para poner el 1-0.



Con el gol en contra Nacional tuvo un momento que intentó reaccionar, pero no hilvanaba muchos pases y eran presa fácil de la defensa de Junior.



El juego por momentos se volvió de ida y vuelta, pero al final de esa primera etapa fue el local el que creó las mejores posibilidades, pero no hubo la efectividad ni la precisión, especialmente en Borja, para aumentar la cuenta.



Para el segundo tiempo ingresaron en Nacional Alexander Mejía y Jefferson Duque por Jarlan Barrera y Andrés Andrade, respectivamente, mientras que Junior siguió con los mismos once con los que empezó.



Fue Nacional creciendo de a poco Junior desmejoraba en defensa. Y por eso a los 60 minutos consiguió el empate, cuando Daniel Mantilla avanzó por la izquierda, metió un centro pasado donde apareció Giovanni Moreno para poner el 1-1.



Junior tomó un nuevo aire con el ingreso de Fernando Uribe por Miguel Ángel Borja y Carlos Esparragoza por Yesus Cabrera, pero a pesar de llegar cerca del área rival no era claro en el último tramo. Mientras que Nacional trataba de contragolpear, pero tampoco era efectivo.



Al final del partido hubo solo amague en ambos equipos, pero no hubo la claridad para que del Estadio Metropolitano saliera un ganador.



En la próxima fecha Junior visita al Atlético Bucaramanga, mientras que Nacional recibe a Millonarios en el Atanasio Girardot.