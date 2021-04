¿Jugará América de Cali en el estadio de Palmaseca? Esto es lo que piensan en el Deportivo Cali

Francisco Henao

La idea de que América juegue sus partidos de Liga colombiana y Copa Libertadores en el estadio del Deportivo Cali, no pasó de ser eso, una simple idea.



En las huestes del onceno verdiblanco no se ha contemplado la posibilidad de alquilarle el estadio al cuadro rojo para sus siguientes compromisos.



"Esa posibilidad casi que ni existe; esa situación podría generar más hechos de violencia como se han venido presentando no solo con nosotros, sino con otros equipos colombianos", le dijo a El País uno de los miembros del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali.



América había solicitado el préstamo del estadio Centenario, pero ante el incremento de casos de covid en Armenia, las autoridades declinaron la cesión del escenario al onceno rojo.



El cuadro escarlata tiene dificultades para jugar en el Pascual Guerrero en horario nocturno debido a los trabajos que se vienen realizando en las torres de iluminación, con miras a la Copa América.