Jorge Perdomo culpó a Ramón Jesurún, Luis Bedoya y Álvaro González en tema de reventa

Juan Carlos Pamo

Uno de los directivos implicados en la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Federación Colombiana de Fútbol fue Jorge Perdomo, expresidente de la Dimayor y quien para la época se desempeñaba como vocal en el comité ejecutivo de la entidad rectora del balompié nacional.

El dirigente aseguró en diálogo con Caracol Radio que "los responsables directos de dicha situación son Ramón Jesurún, Luis Bedoya y Álvaro González, quienes, según explica, recibieron cada uno mil millones de pesos para adjudicar el contrato a Ticketshop".

De acuerdo con la sanción dada a conocer este lunes por parte de la SIC, el presidente del Atlético Huila, añadió que "debo advertir que no he sido notificado de la resolución, así que no conozco su contenido".

"En su momento en la Federación existían dos actores con roles distintos. Uno de los jerarcas del momento que eran Jesurún, Bedoya y González, quienes se confabularon para la entrega del contrato, y como los investiga la misma Fiscalía recibieron un dinero para favorecerlo", expresó Perdomo.

Al referirse sobre los movimientos que se hicieron al interior de la entidad, el dirigente opita indicó además que "los vocales, Perdomo, Hernández, Tamayo y Arce, a quienes nos presentaron una propuesta que desde el punto de vista económico era la mejor, con aproximadamente 42 mil millones de pesos y ese es el elemento que nosotros tomamos para votar positivamente, pero después nos enteramos que había sido acomodada".

El superintendente Andrés Barreto confirmó que 17 personas naturales y tres agentes de mercado, fueron sancionados económicamente por desvío masivo de boletería, con lo cual incurrieron a una conducta anticompetitiva.

Las personas y empresas sancionadas deberán pagar, en total, 18.352 millones de pesos de multa. Los investigados pueden proceder al recurso de reposición ante la misma entidad.



Perdomo, que deberá pagar 97 millones de pesos, comentó que en la temporada 2017 fue buscado para recibir un soborno, algo que rechazó y puso en conocimiento de las autoridades.

"Yo me enteré mucho después, en agosto de 2017, antes del partido Colombia - Brasil, por intermedio del señor Rodrigo Rendón Cano, antes de la terminación del contrato de Boletería, cuando me abordó para ofrecerme un dinero para la renovación del contrato, contándome que para la adjudicación había entregado mil millones a cada uno de los jerarcas. Ese hecho lo puse en conocimiento del fiscal Néstor Humberto Martínez", dijo.