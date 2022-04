Jhojan Camilo Amaya y Eyder Alexis Vélez, dos caucanos que se destacan en la Colombia Sub-17

Los jugadores del Incauca Fútbol Club, Jhojan Camilo Amaya Lucumí y Eyder Alexis Vélez Chocó, fueron convocados por el director técnico de la Selección Colombia Sub-17, Jorge Serna, para trabajo de preparación para el campeonato suramericano de la categoría que se disputará en 2023.



Amaya, nacido en Padilla (Cauca), ha anotado un total de 33 goles en 36 partidos oficiales: 7 goles en Campeonato Nacional Sub 17b; 6 goles en la Liga Vallecaucana de Fútbol Élite Sub 17; 9 goles en Liga Vallecaucana de Fútbol Élite Sub 15,; 7 goles en tres partidos del Torneo de las Américas Sub 17 y 4 goles con la Selección Valle Sub 15.



Por su parte, Eyder Alexis Vélez Chocó, volante central, ha participado en la Liga Vallecaucana de Fútbol Élite Sub 15; luego la Sub 17 donde anotó 2 goles; el Campeonato Nacional Sub 17 2021-2022 y el Torneo de las Américas Sub 17.



De acuerdo con el coordinador general de Incauca Fútbol Club, Felipe Zapata, “se trata de dos muchachos con una calidad humana extraordinaria, sencillos, humildes y, sobre todo muy disciplinados, que iniciaron en la Escuela de Fútbol de Incauca a los 11 años. Hoy este programa beneficia a 1000 jóvenes de las comunidades vecinas al Ingenio, quienes sueñan con convertirse en futbolistas profesionales”.



El proyecto Incauca Fútbol Club inicia como un programa social gratuito que, además de potenciar las habilidades en el fútbol, apoya a las familias en el fortalecimiento de la disciplina y los valores a los jóvenes de la región a través del deporte.



Todos inician en la Escuela Incauca y aquellos que cuentan con habilidades competitivas y posibilidades de iniciar una carrera deportiva en el fútbol profesional, son promovidos a jugar en las diferentes categorías de las ligas oficiales de fútbol. Actualmente hay 120 jugadores.



“El principal objetivo del programa es aportar al crecimiento personal de los jóvenes de la región y una de las mayores satisfacciones es ver a estos muchachos triunfar. Para el Incauca FC es el primer caso de jóvenes convocados a la Selección Colombia Sub 17, lo que demuestra las excelentes bases que reciben.”, concluye Felipe Zapata.