Jaime De la Pava: "No es el hecho de dejar el fútbol, quiero darme un descanso"

Cortuluá consiguió una importante victoria frente a Boyacá Chicó (1-0) en el estadio Doce de Octubre, que lo acerca al ascenso para la Liga colombiana de 2022.



Sin embargo, el técnico Jaime De la Pava había manifestado esta mañana que no seguiría más como técnico del equipo tulueño, independientemente si logra ascender o no.



El estratega vallecaucano en rueda de prensa habló sobre el tema y dijo: “Es una sensación que tengo desde 2018. He venido pensando muchas cosas a nivel profesional y con mis proyectos. No es el hecho de dejar el fútbol”.



“Estos dos años los estoy sintiendo muy duro. Dos años de muchas situación externas e internas muy difíciles”, indicó Jaime De la Pava.

“Quiero terminar con el ascenso y estar con mis hijos, algo que he estado poco con ellos, y descansar un poco, bajarle el voltaje a esto. Voy a seguir trabajando porque tengo dos hijos que sacar adelante”, complementó el estratega de Cortuluá.



Sobre la posibilidad de continuar en el equipo 'corazón' dijo: “Óscar Martán sabe de esto desde mediados de este año. Hay una posibilidad que siga dentro del club. Esperemos primero qué pasa esta semana y si logramos ascender”.



Por lo pronto, Jaime De la Pava continuará en el banquillo técnico hasta final de temporada. Lógicamente guardando la esperanza de conseguir la victoria en Cartagena y ascender a Cortuluá tal y como lo hizo en 2015.