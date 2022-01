Jaime De la Pava: "Estaré con Cortuluá desde otra función"

Jaime de la Pava se marchó de Cortuluá a finales de la temporada pasada en una determinación que llamó la atención, sobre todo por haber alcanzado el objetivo de ascender a Primera con la escuadra del ‘Corazón’ del Valle.



A sus 54 años, el estratega nacido en Barranquilla, pero criado y formado en suelo vallecaucano, ya tiene claro lo que son las etapas de su vida y cuándo darse un tiempo para oxigenarse en lo personal y profesional.



Ya son más de tres décadas dedicadas al fútbol, una profesión que le ha dado grandes satisfacciones y a la que piensa regresar una vez consolide algunos proyectos personales que le obligan a estar al frente de ellos.

Además, sus hijos están en una edad en la que comienzan a tomar decisiones trascendentales en sus vidas y siente que es hora de poder aconsejarlos y acompañarlos.



Seguirá ligado al elenco tulueño, pero desde otra función, con el propósito de dar a una mano a los directivos para consolidar el proyecto deportivo del elenco vallecaucano y que se mantenga de forma definitiva en primera división.



¿Cuáles fueron las razones para dejar el banquillo de Cortuluá?

Hay varias razones. La principal es poder desarrollar algunos proyectos personales y profesionales de una manera diferente. El fútbol es algo que estará impregnado hasta el último día de mi vida, pero toca entender que hay momentos que el direccionamiento de la vida a veces nos lleva a determinar otros caminos. El otro aspecto es familiar y especial con mis hijos, ya uno de ellos está terminando la secundaria, quiere irse del país y quiero aprovechar este tiempo con ellos y es una deuda que tiene esta profesión que nos ha permitido gozar de un estilo de vida.



¿No lo sedujo la posibilidad de dirigir nuevamente en la Liga?

Fueron dos años de vivencia en el torneo de ascenso, una experiencia que vivía por primera vez, pero era un desafío que quería y por eso acepté la invitación en ese entonces de Nacho Martán y su hijo Óscar Arturo. Viví un torneo muy interesante, muy diferente a lo que había enfrentado en mi carrera. Lo de dirigir en la A es un espacio que siempre va a estar latente y a esta altura de mi vida ya tengo la experiencia para tomar las decisiones que considero son las correctas.



Se rumoreó que su salida del equipo se debió a un distanciamiento con Nacho, ¿eso tuvo algo de cierto?

No, para nada. Siempre se especulan muchas cosas y en este caso son falsas. Yo tengo una buena amistad y relación con Nacho, no solo desde noviembre de 2014, cuando llegué por primera vez al club, sino desde las épocas de las Primera C, cuando ganamos el torneo nacional con la Escuela Sarmiento Lora en el año 1997. Siempre ha sido una relación muy estrecha.



¿Qué funciones va a cumplir ahora en Cortuluá?

Vamos a analizar la situación. Cortuluá tiene una estructura importante para poder consolidar un proyecto que perdure en el tiempo en primera división.



Independiente del técnico de turno de Cortuluá, ¿la idea es que usted no asuma si se dan malos resultados?

Es un tema que voy a dejar claro. No tomaría el equipo en esa función, sería contradictorio en hacerlo cuando tuve la posibilidad de poder dirigirlo en esta nueva etapa. Más bien es poder brindar un apoyo desde nuestro conocimiento y fortalecer esos procesos.



¿Le pidieron su opinión para la llegada del nuevo cuerpo técnico y jugadores?

En algún momento di unas posibilidades, pero los directivos tomaron sus propias decisiones y ahora queda es apoyar.



¿Le llamó la atención que en Cortuluá hayan contratado un técnico extranjero como el chileno Manuel Suárez?

Es una idea que ellos me habían comentado cuando alcanzamos el ascenso y es una posibilidad válida. Yo he sido extranjero y lo que se requiere es tener apoyo y lo importante es que llegue un buen profesional a brindarle grandes cosas a la institución.



¿Fue mejor ascender ahora que a mitad de 2021 con un torneo de solo 6 meses en la A y salvar la categoría?

Decir que en ese instante no queríamos ascender pues es mentiras. Claro que lo intentamos, pero no se dio. Al final no fue un premio, sino un castigo para los equipos que ascendieron. Ahora sin duda es un premio.



¿Ha tenido ofertas en estos días?

Sí, ha habido un par de posibilidades, pero soy coherente con lo que pienso. Por ahora voy a apuntar a objetivos personales.



¿A qué apuntan esos objetivos?

Yo tengo una corporación, un club de fútbol con el que venimos trabajando en proyectos personales y que requiere que estemos pendientes de ejecutarse. Está el nombre mío de por medio y necesitamos tiempo para estructurarlo de la mejor forma. Ya en el futuro miraremos el volver a dirigir. Además, este año quiero ir al Mundial de Catar, por eso hay que tener esos espacios. En lo personal, quiero dirigir una selección nacional, sería la cereza al pastel que ha sido mí carrera.



Su nombre siempre se asocia con América, ¿en este último tiempo nunca hubo algún acercamiento?

La única charla oficial con don Tulio Gómez fue luego de la salida de ‘Polilla’ Da Silva, pero no más. Siempre que hay cambio de entrenador o está en crisis ponen mi nombre en la lista. La historia que hicimos allí siempre quedará marcado, incluso uno lo vive en el contacto de la calle con el hincha que siempre pregunta por nuestro regreso.



¿Cómo analiza la situación del profesor Juan Carlos Osorio en medio de un ambiente de impaciencia?

Desde la óptica del entrenador es que se debe apelar a la paciencia y tener un proceso. El hincha quiere que sus equipos ganen ya y acá hay una cultura de la inmediatez. Lo que se debe ser es asertivo en la selección de jugadores que puedan desarrollar tu idea. En Colombia tenemos un torneo no de seis meses, sino de cuatro, y eso no hace que los procesos funcionen.



El Deportivo Cali fue justo campeón...

Claro que sí. Fue de menos a más en el torneo. La llegada de Rafael (Dudamel) fue importante porque encontró unas sociedades determinantes en lo colectivo e individual. Al final ganó muy bien el Cali.