Jaguares Vs. Medellín: siguen reacciones por falta de solidaridad en el duelo de la Liga

No solo los hinchas del Medellín se han pronunciado en redes, también jugadores activos como Andrés Felipe Correa y otros que ya no están en actividad pero que siguen ligados al fútbol como Mauricio Molina, siguen expresando su rechazo por la falta solidaridad ante una situación en la que debía primar la vida y el juego limpio.



Muchos recordaron, además, lo que vivió en plena pandemia Águilas Doradas en abril del 2021, cuando fue obligado a presentarse a jugar ante Chicó a pesar de tener un brote masivo por covid-19. En esa oportunidad el club tuvo que enviar al campo dos arqueros, uno de ellos actuó como jugador de campo (central) y un juvenil debutante.

El DIM en sus redes sociales publicó: “Ningún partido de fútbol es más importante que la integridad de las personas. Nuestra solidaridad con los habitantes de Montería”, debido a los reportes de orden público donde se han registrado el asesinato de dos comerciantes y la quema de once vehículos en esa ciudad, durante el desarrollo del paro armado.



Además se cuestiona a la Dimayor porque aceptó la posición del canal Win Sports de no transmitir el partido debido a la falta de seguridad para su personal técnico y profesional, pero no accedió a las solicitudes del Independiente Medellín para aplazar el partido.



También se aduce falta de colegaje por parte de Jaguares que no accedió a jugar en otra plaza, pese a la propuesta que realizó la Dimayor como posible solución.



Hay que recordar que el DIM, dirigido por Julio Comesaña está clasificado a los cuadrangulares finales, gracias a que suma 31 puntos en la tabla de posiciones.

Negocio por encima de la vida



Entre las reacciones que hay en redes sociales se cuentan la de Mauricio Molina, quien militó el Poderoso. “Jugadores, cuerpo técnico y familiares del DIM, simplemente atemorizados por su integridad y seguridad. Que falta de empatía la de Dimayor y Jaguares. Nunca un partido de fútbol será más importante que la vida”.



La Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia, Acolfutpro, mencionó: “Para el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, la institucionalidad prima por encima de la realidad y a pesar de que no existían garantías para proteger a futbolistas, personal de logística, personal de Win Sports TV y aficionados, mantuvo el partido Jaguares-DIM”.