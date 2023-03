Independiente Medellín y Atlético Nacional empataron en un accidentado clásico 'Paisa'

Este sábado se disputó uno de los juegos más atractivos de la jornada de clásicos del fútbol colombiano en el Atlético Nacional recibió al Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueño por la fecha 10 del primer semestre.



El Medellín que logró el gol, a través de una gran acción de contragolpe generada por Daniel Torres, quien le envió el balón a Luciano Pons, para que ganara la espalda de los centrales y con un gran control de balón, desubicó al arquero Mier y mandó la pelota al fondo, del arco, a los 21 minutos.



Pero la noche no iba a ser fácil para los verdes, que perdieron, en el minuto 60 al arquero Kevin Mier, quien salió llorando del campo, y se espera el diagnóstico del cuerpo médico de Nacional para saber el tipo de lesión que lo sacó del juego.



El DIM también perdió, desde muy temprano a Ever Valencia, por un dolor muscular, y se espera el diagnóstico oficial.



Al final, el encuentro fue entretenido, disputado y con un Atlético Nacional que luchó por no irse perdedor y empató el juego con anotación de Dorlan Pabón al minuto 87, para el resultado final de 1-1.



Los otros marcadores de la jornada de clásicos son:



Águilas Doradas 1-1 Envigado

Once Caldas 1-1 Deportivo Pereira

Alianza Petrolera 2-0 Atlético Bucaramanga