Hincha del Tolima que golpeó a Daniel Cataño será presentado ante un juez de control de garantías

El partido Tolima-Millonarios fue suspendido este domingo luego de que un hincha local golpeara en la chancha al jugador rival Daniel Cataño, y este respondiera con violencia, en un duelo por la cuarta fecha del torneo Apertura de Colombia.



A escasos segundos de iniciar el juego un aficionado saltó de la tribuna y le dio un puño por la espalda al volante de Millonarios, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Cataño persiguió a su agresor y también lo golpeó con una patada. Otros futbolistas de Millonarios corrieron hacia el hincha que luego fue detenido por la policía.



De acuerdo a las informaciones provenientes de Ibagué, el agresor de Cataño fue identificado como Alejandro Montenegro y se encuentra recluido en el CTI de la Fiscalía de Ibagué y este lunes será presentado ante un juez de control de garantías donde se le daría un principio de oportunidad.



Las sanciones que puede recibir Montenegro fuera de las judiciales y que están comtempladas en la Ley 1445 de 2011 incurrirá en multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y prohibición de acudir a escenarios deportivos por un periodo entre seis (6) meses a tres (3) años.

📸 #LaPostal



Alejandro Montenegro, el hincha del DEPORTES TOLIMA que agredió al volante Daniel Cataño (@danielcatano20), de Millonarios (@MillosFCoficial), está recluido a esta hora en el CTI de Fiscalía de 🇱🇹 Ibagué, tras lo sucedido en el 🏟️ Murillo Toro. pic.twitter.com/Ja1hmJdDHv — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) February 13, 2023

La Ley especifica que aquella persona que dentro de un espectáculo deportivo, estadio, cancha, tribuna, en el entorno de este, o con ocasión del evento deportivo cometa alguna de las siguientes conductas podría ser sancionada por las siguientes infracciones:



Pretenda ingresar, o esté en posesión o tenencia de cualquier tipo de arma de fuego, arma blanca, u objetos peligrosos.



Pretenda ingresar, o esté en posesión o tenencia de cualquier tipo de estupefacientes.



Promueva o cause violencia contra miembros de la fuerza pública, con el fin de evitar que esta ejecute un acto propio del servicio.



4. Invada el terreno de juego.



5. No atienda las recomendaciones de los cuerpos de logística en lo que tiene que ver con la ubicación y tránsito de lugares no autorizados para el público



Aparte de esto, en el artículo número 15 de esta misma ley, aquella persona que incite o cometa un acto de agresión física o verbal sobre otra, será sancionado con una multa entre 20 a 100 salarios mínimos vigentes legales y la prohibición de acudir a escenarios deportivos por un periodo entre 3 a 5 años.

El capitán Carlos Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, se pronunció frente a lo sucedido en la tarde de este domingo en el estadio Manuel Murillo Toro.



"Cuando sucede el hecho nos tocó reacomodar el servicio, las vallas que estaban en la parte externa, el personal que estaba garantizando la seguridad en la parte externa, se tuvo que llevar hacía el interior (del estadio), para garantizar que otro hincha no fuera a ingresar a la grama”, expresó.

También se ha conocido que el futbolista Daniel Cataño habría interpuesto una denuncia por lesiones personales.

Se espera que la Comisión Disciplinaria de la Dimayor se reúna a mitad de semana para tomar las determinaciones y conocer las sanciones en lo deportivo.