¿Habrá nuevo presidente de Dimayor? Así está la situación de Fernando Jaramillo

La división en el fútbol colombiano que hace dos años le costó el puesto de presidente de la Dimayor a Jorge Enrique Vélez, está a punto de pasarle la misma factura al actual mandatario de la entidad, Fernando Jaramillo.



Varios clubes, en su mayoría denominados chicos, han entrado en rebelión por diferentes motivos y han pedido la salida de Jaramillo de la entidad que organiza la Liga colombiana.



Los problemas de Jaramillo al parecer vienen de meses atrás, pero se agudizaron por haber permitido la Dimayor que América jugara como local contra Cortuluá, en el mismísimo estadio Doce de Octubre de Tuluá, por la cuarta fecha de la Liga (América no podía utilizar el Pascual).



Esa situación, vista por el presidente de Patriotas, César Guzmán, representó una ventaja deportiva para Cortuluá, equipo con el que están comprometidos en el tema de descenso.



"El presidente Fernando Jaramillo tiene que renunciar a la Dimayor porque no brinda garantías; acá algo huele feo. Cuando me enteré de que América iba a jugar como local en el estadio de Tuluá, lo llamé y me dijo que no sabía nada. Siendo el Presidente, una cosa trascendental como esa la debería saber”, dijo Guzmán en entrevista en Blu Radio.



Guzmán no se quedó quieto con el tema y tocó otras puertas de la Dimayor para que le aclararan el por qué América iba a jugar de local en Tuluá.



“Llamé al gerente y su respuesta fue que a él no le parecía que esto fuera inconveniente, que no encontraba ventaja deportiva; le dije que me parecía desobligante su respuesta y que pedía su renuncia. El gerente de la Dimayor tiene que velar por el equilibrio deportivo y manifiesta de manera abierta que no es inconveniente que un equipo regale la localía”, expresó Guzmán.



La presión no se hizo esperar y el gerente de la entidad, Vladimir Cantor, presentó su dimisión.



A partir de ahí, varios equipos se pegaron al pedido de Guzmán de que Jaramillo también debe dar un paso al costado. Equidad también lidera esa petición, además de Santa Fe, Cúcuta, Atlético Huila, Jaguares, Llaneros y Envigado, que pidió convocar a una Asamblea Extraordinaria para tratar el tema.



El País habló con dos directivos del fútbol colombiano que pidieron la omisión de sus nombres "para evitar entrar en un desgaste y en peleas innecesarias".



Uno de ellos fue enfático: "Aquí al que no le gusta algo de la Dimayor, de inmediato pide la renuncia del Presidente y no debemos entrar en ese juego otra vez. Son los mismos que pidieron la salida de Jorge Enrique Vélez, no les gusta nada, y vienen haciendo esta campaña para montar a uno de ellos en la presidencia, y eso sí será nefasto".



El otro dirigente opinó que "con varios equipos pidiendo la renuncia, el Presidente debe ver cuántos son y si en caso de seguir tendría gobernabilidad con algunos clubes en contra. Hay que aclarar que aquí somos 36 equipos los que decidimos. Falta ver si hay mayoría en los que piden la salida de Jaramillo".



El máximo dirigente de la Dimayor ha preferido el silencio sobre el tema de su renuncia, aunque de su entorno aseguran que pidió unos días más para organizar algunos detalles y después dar un paso al costado.



De esa manera vuelve la crisis al fútbol colombiano, con una división muy marcada y en la que la cabeza del máximo dirigente de la entidad está una vez más en el ojo del huracán.



Hace dos años, por la misma situación salió Jorge Enrique Vélez del máximo cargo de la Dimayor, entidad que en los últimos siete años ha tenido cinco Presidentes.