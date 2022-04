Giovanni Hernández: “Algo pasó, no sé si de afuera o de adentro, pero ocurrió”

Duras declaraciones por el nivel que mostraron sus jugadores en el duelo que el Atlético perdió 1-3 ante Llaneros, por el torneo de ascenso, dio el técnico Giovanni Hernández.



El timonel aseguró que “algo pasó... no sé si de afuera o de adentro, pero algo pasó”, dijo Hernández sobre el desempeño de sus jugadores en ese compromiso.



Atlético perdió como local 1-3 ante Llaneros, según Hernández, con un nivel extraño de sus dirigidos.



“Estoy mirando a ver qué es lo que sucedió, este no es mi equipo, algo pasó no sé si de afuera o de adentro, ustedes saben a qué me refiero”, dijo.



Agregó que “Vamos a ser sinceros, yo he sido un buen perdedor, yo siempre salgo, doy la mano y doy la cara porque esto es fútbol, es de valientes, pero hoy pasó algo... Ustedes saben a qué me refiero, hay algo que le ha hecho daño al fútbol, ustedes no son ningunos bobos señores periodistas, hay algo que le ha hecho daño al fútbol", manifestó el técnico de Atlético.



La respuesta de Jersson

Lo dicho por Hernández, quien señaló a sus jugadores, no pasó desapercibido en Llaneros, equipo que fue criticado por su “sospechoso” ascenso luego de ganarle el año pasado al Unión Magdalena en el duelo decisivo.



Jersson González, técnico y excompañero de Hernández en América y Selección, defendió a su equipo.



“No he hablado (con Giovanni), no hemos tocado el tema pero lo pienso hacer, lo llamaré y hablaré con él, somos muy buenos amigos, nos conocemos desde los 14 años, pero debo dejar claro esto porque este club (Llaneros), es muy transparente en todo sentido”, señaló González en Espn.



Manifestó que “El problema que pasó en diciembre (el extraño triunfo sobre el Unión) nos dejó golpeados, hubo un sin sabor de que Llaneros estaba en ese problema; pero después de llegar aquí me he dado cuenta que ha sido transparente; incluso uno lo piensa, pero estando aquí uno se da cuenta que es diferente", expresó.

