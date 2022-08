Futbolistas aficionadas y profesionales competirán en la Copa ‘Valle Oro Puro' Femenina

Con la Copa ‘Valle Oro Puro Femenina’, iniciativa de la gobernadora Clara Luz Roldán, el fútbol femenino no se detiene en el Valle del Cauca.



En 20 días rodará el balón para que niñas, jóvenes y profesionales que practican el balompié continúen en competencia y hagan gala de sus mejores jugadas.



"Iniciará el 4 de septiembre, esperamos que sean entre 6 y 8 domingos aproximadamente, que va a tener una inclusión total del fútbol femenino. La meta es tener 1.000 mujeres participando desde el fútbol profesional, fútbol aficionado y el recreativo", dijo Carlos Felipe López, gerente de Indervalle.



Esta será la oportunidad para reunir a las familias y amigos en torno al balompié femenino. “Mostramos hoy que el Valle del Cauca sigue siendo la base de las selecciones Colombia, eso se dio desde que la doctora Clara Luz Roldán llegó a Coldeportes y decidió invertir en el fútbol femenino”, expresó Carolina Pineda, jugadora del América.



De igual forma, Catalina Usme, referente del conjunto escarlata, añadió que “hay que promover el fútbol femenino en todas sus escalas, el fútbol aficionado tiene el deber de que el proceso de las niñas inicie mucho antes de los que inician ahora”.



Equipos de todo el departamento participarán en las 5 categorías de la Copa ‘Valle Oro Puro Femenina’: Categoría Mayores; Categoría Formativa para las estudiantes de las universidades; Categoría Sub 13 y Sub 15, en busca de talentos para las selecciones Valle, y una Categoría Élite, con equipos de fútbol aficionado femenino, precisó Oweirmar Escobar, presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol.