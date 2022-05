Fútbol del Valle, en cuidados intensivos: Un análisis de lo que pasó en este primer semestre del 2022

“El meridiano del fútbol colombiano pasa por el Valle del Cauca”.

La frase siempre se escuchó en todo el país para confirmar el protagonismo y peso de los equipos y jugadores de la región en la Liga colombiana.



Sin embargo, este semestre la situación ha sido a otro precio, incluso con un tinte más preocupante, ya que el fútbol vallecaucano queda muy mal parado en el concierto nacional, por la no clasificación de los seis equipos a los cuadrangulares de la A y de la B.



Deportivo Cali, América y Cortuluá quedaron eliminados con mucha anticipación en el torneo profesional, en tanto que Orsomarso, Atlético y Boca Juniors no alcanzaron a entrar en el grupo de los ocho en la Liga de ascenso.



¿Qué le pasó al otrora poderoso y protagonista fútbol vallecaucano este semestre?

​

“Lo digo con todo respeto, pero América, con la nómina que tiene, no es para quedarse por fuera de los ocho, ni para estar por debajo de otros equipos con plantillas muy inferiores. Tocará revisar y esperar a que los jugadores que están lesionados se recuperen y podamos contar con ellos para el segundo semestre”, dijo recientemente a El País el máximo accionista de los rojos, Tulio Gómez.



Para Néstor Otero, técnico vallecaucano que pasó por Deportivo Cali y Cortuluá, el tema tiene que ver con la difícil situación económica de los clubes, que hizo que no se conformaran nóminas bastante competitivas

.

“Creo que todo pasa por la situación económica que viven los clubes, ya que si no hay dinero, no se pueden construir equipos con nóminas altamente competitivas. Segundo, no hay continuidad en los procesos para los técnicos, se cambia muy rápido. Tercero, no hay una planificación metodológica y deportiva que permita seleccionar técnico y jugadores de acuerdo con unos parámetros que guíen el proyecto a seguir”, señaló Otero.



A revisar todo

John Tierradentro, exdefensa vallecaucano de paso por América, asegura que debido a esta situación, hay que revisar todo para determinar las causas de esta debacle.



“Esto debe llevarnos a revisar todo porque viene desde hace rato; considero que una de las causas es que no hay identidad en los equipos vallecaucanos, no tienen casi jugadores de la región; acá no valoramos lo nuestro o miren el caso de Jersson González, que acá no se la jugaron con él, fue a Llaneros y lo clasificó a lo cuadrangulares”, señaló Tierradentro.



En igual sentido se manifestó Wálter Escobar, quien fue protagonista durante varios años en Deportivo Cali.



“Mientras los demás equipos colombianos quieren tener futbolistas vallecaucanos en sus nóminas, acá no, es todo lo contrario. Hace rato no sacamos un goleador, por ejemplo. Estamos fallando desde los procesos de formación”, puntualizó Escobar.



Fernando Marín, expresidente del Deportivo Cali, tiene claro que en los casos del cuadro azucarero y el América, los refuerzos no dieron la talla.



“Se gastó muchísimo dinero en refuerzos que no lo han sido. Lo de Cortuluá no es tan pecado como sí lo es lo del Cali y América. En la B tampoco funcionaron nuestros equipos y eso preocupa. Al Cali le tocará jugársela con la cantera en el segundo semestre porque tiene por delante un tema de supervivencia por el alto pasivo que tiene, mientras que sobre América considero que tiene buena nómina y a lo mejor en el siguiente torneo las cosas serán a otro precio”.



¿Es pasajero?

La situación, de acuerdo con Gustavo Moreno, máximo dirigente del Atlético FC, no es para preocuparse tanto.



“Esta crisis es pasajera; simplemente no se dieron los resultados, pero en todos los equipos se viene trabajando bien y proyectando a futuro. Las nóminas son buenas, el fútbol vallecaucano sigue siendo protagonista”, considera Moreno.



John Jairo Escobar, técnico vallecaucano que trabajó en las canteras del Atlético de Madrid y que fue asistente de Amaranto Perea en varios equipos, asegura que hay que revisar la propuesta futbolística.



“Para mí, la propuesta futbolística del América es muy pobre; ahora, se están abortando los procesos, porque cuando se espera que los jugadores les aportan a los equipos, los venden muy jóvenes”, señala Escobar.



Manifiesta que “el fútbol vallecaucano debe corregir muchos detalles y volver a pensar en grande, como siempre se hizo cuando se quería ganar la Copa Libertadores, por ejemplo”.



Para Óscar Arturo Martán, directivo de Cortuluá, “lo que nos pasó fue una serie de elementos internos que fallaron en el cuerpo técnico, pero estamos en la idea de recomponer el camino; lo de los otros equipos es lamentable y seguramente debe ser la suma de situaciones que los llevaron a no clasificarse para la siguiente fase, pero confiamos en que todo cambiará para el segundo semestre”.



De eso se trata, que lo de esta primera parte del año, tan desastrosa, sea un campanazo de alerta para enderezar el rumbo que lleve nuevamente al fútbol vallecaucano a los primeros lugares en el concierto nacional.

No por algo el Valle es el que más títulos tiene en el fútbol profesional, 25, sumando los del América y Deportivo Cali.



Por algo también los rojos fueron campeones en el 2019 y 2020, y los ‘Azucareros’ continuaron el reinado en el 2021, mientras que Cortuluá alcanzó el título de la B y el ascenso a Primera División.

Datos

Los dos equipos grandes del Valle, Cali y América, perdieron jugadores importantes para este semestre, y sus reemplazos no alcanzaron buen nivel.



Cortuluá apostó por un técnico extranjero, el chileno Manuel Suárez, pero el experimento no dio resultado. Se fue antes de tiempo.



En condición de local, el Deportivo Cali perdió cuatro partidos y empató tres. Del Palmaseca se le fueron 18 puntos.



En el Pascual, América cayó en dos ocasiones y empató tres veces: 12 puntos dejó escapar del que antes era su fortín.



En la B, el colero del torneo fue Boca Juniors de Cali. De 14 partidos que jugó, perdió 8, empató 5 y ganó 1.



Atlético ocupó el puesto 11 con 14 puntos de 42 posibles, mientras que Orsomarso fue décimo con 18 unidades.