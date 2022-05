¡Fuera de lugar! Las decisiones que tienen en el ojo del huracán a la Dimayor

La Dimayor sigue ‘en el ojo del huracán’ por una mala jugada: no aplazar el partido Jaguares-Medellín, en Montería, por fuerza mayor.



La lluvia de críticas se da porque lo del sábado es un episodio más de muchos en los que las decisiones no han sido las mejores.



Por ejemplo, no aplazar un partido del año pasado entre Águilas y Chicó por Liga, cuando el primero informó que por un brote de covid tenía disponibles solo siete jugadores.



El ascenso del Unión Magdalena después de un partido que levantó sospechas ante Llaneros, y que quedó en nada luego de que se anunciaran serias investigaciones.



Correr un día el encuentro del pasado fin de semana entre América y Petrolera porque, por ser Día del Trabajo, no había Fuerza Pública disponible para garantizar la seguridad de los asistentes al Pascual Guerrero.



Y lo del sábado, no aplazar Jaguares-Medellín por un paro armado que afectó el departamento de Córdoba.



“Para el presidente de la Dimayor, la institucionalidad prima por encima de la realidad y a pesar de que no existían garantías para proteger a futbolistas, personal de logística, personal de Win Sport y aficionados, mantuvo el partido Jaguares-Medellín”, dijo Acolfutpro, la entidad que agrupa a los jugadores colombianos.



Su presidente, Carlos González Puche, fue más allá y señaló en ‘Zona Libre de Humo’ que los futbolistas están cansados de muchas situaciones.



“Tenemos reunión con los capitanes y no se sabe qué va a pasar, es claro que no se oye la voz de los futbolistas. Los jugadores están hastiados, hay un malestar enorme”, señaló González.



Jhonny Ramírez, ex Millonarios, Chicó y Junior, entre otros, llamó a los futbolistas a pronunciarse sobre situaciones que atentan contra ellos.

“Me gusta que los jugadores están sentando su voz de protesta sin temor, contra las injusticias o represalias de Dimayor. Si queremos un fútbol justo para todos, este es el camino. El fútbol no es de ustedes, es de todos”, señaló.

Jaguares reclamará los puntos

Mientras los demás directivos guardan silencio, Nelson Soto, presidente de Jaguares, aseguró que su equipo reclamará los puntos por la no presentación del Medellín.



“Estamos atentos al informe arbitral para reclamar a Dimayor para que se le den los tres puntos a Jaguares. Tiene que ser así, porque acá se cumplió, no se trata del que tiene más poder, sino que se cumplió”, señaló Soto.



Agregó que “Estos temas de redes donde confunden, no debemos estar muy pendientes de ellos sino de la realidad, de una ciudad que está en armonía. Acá cumplimos todos los protocolos”.



Por su parte Daniel Ossa, presidente del Medellín, reclamó falta de solidaridad, especialmente de Jaguares.



“Acá hay muchas cosas por replantear. Nosotros estábamos acusando un tema de solidaridad y lamentablemente no se dio. Lo único que estábamos pidiendo era un aplazamiento y el señor de Jaguares se negó rotundamente. La Dimayor hoy es un reflejo de la falta de solidaridad", dijo Ossa en la W.

¿Qué dice la Dimayor?

Entre tanto el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dio la cara este lunes y habló del último episodio que tiene a la entidad muy mal parada.



“Las condiciones de seguridad se validaron con el Alcalde de Montería, el comandante de la Policía y el Ejército. La decisión fue no aplazar. Es una línea de pensamiento institucional”, señaló.



Manifestó que “Todos buscamos el bienestar de los protagonistas que son los futbolistas, buscamos que tengan las condiciones para desarrollar su trabajo. No puedo basarme en el criterio ni de Acolfutpro ni del DIM para ver si hay las condiciones para jugar. Tampoco podemos dejar que esas decisiones la tomen los mismos clubes, porque el día de mañana cierran TransMilenio y entonces un equipo dice ‘no, no puedo viajar a Bogotá”.