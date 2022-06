¡Fiesta verdolaga!: Atlético Nacional se corona como el nuevo campeón de la Liga colombiana

Atlético Nacional se coronó este domingo campeón del fútbol colombiano tras superar al Deportes Tolima en el marcador global (4-3) luego de disputarse el duelo de vuelta de la final de la Liga que terminó con victoria 2-1 para los ‘pijaos’.



Los verdolagas alcanzaron la estrella 17 de su historia y dieron una nueva vuelta olímpica luego de cinco años de sequía.



Fue un partido vibrante desde el pitazo inicial con una escuadra local que salió a avasallar a su rival con el objetivo de acortar la distancia en el marcador global.



La presión alta fue la protagonista en el primer tiempo, elemento que sorprendió al conjunto verdolaga que vio como Tolima lo arrinconó contra su propio arco.



En el minuto 11 fue el chileno Rodrigo Ureña que intentó de media distancia y sacudió al arquero Kevin Mier.



Tolima se quedó sin un hombre vital en ataque por lesión de Andrés Ibargüen, pero no fue impedimento para que siguiera atacando.



En el minuto 17 se dio la apertura del marcador con un gol de Júnior Hernández, luego de un remate por el sector izquierdo y el balón que fue desviado por el zaguero argentino Emanuel Olivera.



El cuadro de Hernán Torres no le quitó el pie al acelerador y en el 35’ conquistó el segundo de la noche con lo que igualó la serie.



Centro preciso de Luis Miranda para la llegada de Juan Fernando Caicedo, que de un gran cabezazo derrotó la resistencia de Mier.



El segundo periodo tuvo un momento clave. En el 55’ se dio un tiro penal a favor del Tolima. Daniel Cataño ejecutó, pero Mier atajó el remate y en el rebote el volante ‘pijao’ termina con una agresión sobre el arquero que originó su expulsión.



Esa situación particular le dio un aire anímico al cuadro de Hernán Darío Herrera que inclinó la cancha en el resto del cotejo.



El ‘Arriero’ movió su plantel y con el ingreso de hombres como Giovanni Moreno y Jarlan Barrera pudo llegar con riesgo a los predios del arco defendido por William Cuesta.



Cuando todo se presagiaba para que el título se definiera desde lanzamientos del punto penal, Nacional logró el gol del descuento y el tanto que le dio la estrella de mitad de año.



Un tiro de esquina en el minuto 90 levantado desde costado occidental fue interceptado por Jarlann que de cabeza anota para darle una nueva alegría a la fanaticada verdolaga.