Águilas Vs. Chicó: lo que dijo Eduardo Pimentel sobre el polémico partido

Alejandro Cabra Hernandez

La polémica no cesa tras el partido entre Águilas y Chicó que el equipo antioqueño afrontó con solo siete jugadores y que terminó en victoria para los boyacenses por 3-0 en la fecha 18 de la Liga.



La situación ha desatado varias muestras de solidaridad con el equipo rionegrero, a pesar de que su presidente también firmó el reglamento que lo obligaba a jugar y que dispuso no usar jugadores sub-20, a pesar de poder hacerlo.



Quien se pronunció en contra de eso fue el máximo accionista del Boyacá Chicó, reconocido por sus constantes críticas a la dirigencia de Dimayor en redes sociales.



"Increíble. Tú y yo estamos locos, Lucas. ¿Qué les parece? El colmo. ¿Ahora todo el mundo solidarizándose con los irresponsables y con los que no se cuidaron y pusieron en grave riesgo al fútbol, la Dimayor, la salud y a la vida de todos los demás?", escribió el dirigente en su cuenta de Twitter, agregando un "coman mucha m... respeten".