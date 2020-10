¡Explotó 'Alcatraz'! Gilberto García denunció la dura situación que viven en el Cúcuta Deportivo 

Juan Carlos Pamo

La dura situación económica que atraviesan los jugadores del Cúcuta sumado a la crisis de resultados del cuadro motilón, rebosaron la copa para los jugadores que a través de Gilberto 'Alcatraz' García expresaron su inconformismo por las situaciones que les ha tocado afrontar.

El Cúcuta Deportivo perdió este domingo el duelo de tribus, su verdugo en la fecha 13 fue el Deportes Tolima quien lo derrotó 3-0 en el estadio Centenario de Armenia, casa provisional del rojinegro, en la que ya acumula un empate y dos derrotas.

"El día miércoles vamos a contar con solo 15 jugadores profesionales y eso es algo que no puede suceder en un equipo profesional. Desde que regresamos de la pandemia era algo que se preveía, pero se tomaron cartas en el asunto y no esta pasando factura ahora", apuntó García en la rueda de prensa posterior al duelo de este domingo.

El rojinegro se quedó con un hombre menos desde el minuto 25, cuando fue expulsado Gilberto ‘Alcatraz’ García y al 63’ llegó la roja por doble amarilla para Jefferson Solano.



Con este marcador, el motilón sigue siendo el equipo más goleado del campeonato (24).



El próximo miércoles a las 4:00 p.m. chocará contra el Once Caldas en Manizales.

"No se que vaya a pasar después de lo que estoy diciendo, si me cuesta la salida del club, lo asumo con toda la altura porque lo he dejado todo",a acotó el experimentado lateral.

Por su parte, la Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia (Acolfutpro), denunció una serie de inconvenientes que tiene el plantel del Cúcuta en su estadía en la ciudad de Armenia.



"Futbolistas del Cúcuta están a punto de ser er desalojados de sus casas, algunos con 4 y otros con 3 meses sin salario, hospedados en una finca en Armenia, 4 jugadores por habitación y sin medidas de bioseguridad",, citó la entidad gremial.

No es nuevo que aparezcan problemas administrativos del cuadro cucuteño y en varias ocasiones su máximo dirigente, José Augusto Cadena, ha sido objeto de de duros señalamientos por incumplimientos laborales.

No hay derecho q hagan esta payasada con nuestro equipo. Aplaudo la valentía de Alcatraz, aplaudo a cada uno de los jugadores q pone la cara en el campo muchas veces sin sueldo; que sale a defender un equipo que vive sometido a un chantaje emocional ... pic.twitter.com/rkX4RTsWd0 — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) October 11, 2020