Esta tarde se definen los ocho clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga colombiana

Con seis equipos ya clasificados y otros cinco en disputa por las dos casillas restantes, se juega este sábado la última fecha de la Liga colombiana, en la que dos partidos que no tienen trascendencia, los de América y Deportivo Cali, fueron programados para mañana.



Tolima (39), Millonarios (39), Atlético Nacional (36), Atlético Junior (32), Independiente Medellín (31) y Envigado (30) ya tienen cupo asegurado para los cuadrangulares semifinales, mientras que Alianza Petrolera (29), La Equidad (27), Independiente Santa Fe (26), Bucaramanga (26) y Once Caldas (25) se pelean los dos tiquetes que quedan.



La jornada 20 del torneo ‘todos contra todos’ se jugará a la misma hora, 6:00 de la tarde, con los partidos decisivos.



Millonarios, ya clasificado, será anfitrión de Alianza Petrolera, que urge de una victoria.



Once Caldas y Santa Fe, ambos con aspiraciones, tendrán un vibrante duelo en Manizales.



Deportivo Pereira será juez del Bucaramanga, que lucha por el boleto, en la capital risaraldense.



La Equidad, que busca un cupo entre los ocho, se medirá en Bogotá frente al Atlético Nacional, ya clasificado.



Junior y Jaguares se verán las caras en Barranquilla, Medellín y Pasto lo harán en la capital antioqueña, y Águilas Doradas y Cortuluá lo harán en Rionegro. Mañana, Cali visitará a Patriotas, y América recibirá a Unión Magdalena. En la noche será el sorteo después de este último juego.