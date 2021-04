¡Escándalo! Freddy Guarín, detenido por la Policía de Medellín por agredir a varios de sus familiares

Francisco Henao

La situación de Freddy Guarín es lamentable. El jugador que llegó como refuerzo de Millonarios para esta temporada, fue detenido por la Policía en Medellín luego de agredir a varios familiares.



El jugador, en aparente estado de embriaguez, protagonizó un acto bochornoso en el que había agredido a su padre y a otros familiares.



Lastimosamente Millonarios se equivocó. Si es que Freddy Guarín iba a renunciar, pues aquí hay una razón para rescindir su contrato. Bajo efectos de sustancias alucinógenas golpea a su padre y es retenido por la Policía en la ciudad de Medellin. Más información en @NoticiasRCN. pic.twitter.com/joTMjiU8AZ — Carlos José Gamboa (@Mister_Gamboa) April 1, 2021

Los mismos allegados a Guarín tuvieron que llamar a la Policía para controlar la situación.



Guarín fue noticia durante la semana por no presentarse a los entrenamientos de Millonarios, aparentemente por problemas personales que debía solucionar.



Millonarios hasta el momento no se ha pronunciado sobre la situación de su jugador, si hubo renuncia de Guarín o si el club tomará la decisión de rescindirle contrato.



Guarín había llegado como flamante refuerzo de los azules, pero su evidente exceso de peso provocó muchas críticas y motivó al técnico Alberto Gamero a no tenerlo en cuenta en varios partidos.