Águilas Vs. Chicó: la opinión de Acolfutpro sobre el polémico partido

Alejandro Cabra Hernandez

El balompié colombiano escribió este domingo un capítulo más en el que refleja la falta de garantías para los jugadores, siempre marginados de las decisiones de los dirigentes.



Ante la posibilidad de utilizar juveniles, el club dorado, que pidió el aplazamiento del encuentro sin lograr respuesta positiva, explicó que desde el año pasado la Federación no realiza el torneo sub-20 y por ende no conformaron equipo.



“Es una vergüenza internacional”, añadió el vocero del gremio que durante la semana le pidió a la Dimayor “actuar con diligencia y adoptar medidas urgentes para garantizar el juego limpio y la integridad de la competición”.



González Puche puso como ejemplo la Liga de Italia. Allí, si un club presenta 15 deportistas con coronavirus, el partido que le corresponde en esa fecha se posterga.



El ente que regula el fútbol rentado no se pronunció en prensa sobre el tema y su justificación ante Águilas Doradas es que hay un reglamento que aprobaron los 19 clubes.



“Si somos la novena mejor liga del mundo hay que justificarlos”, expresó en la transmisión de Win el arquero Carlos Bejarano luego del compromiso que perdieron por 3-0.



El guardameta, al felicitar a sus compañeros por la entrega, recordó que “la salud y el juego limpio” deben ser la prioridades en cualquier competencia deportiva.



El equipo antioqueño presentó en cancha a Carlos Bejarano; Juan David Valencia (arquero suplente que jugó de zaguero central), Juan Pablo Delgado, Giovanny Martínez, Jhon Pérez, Juan Pablo Otálvaro y Anthony Uribe.



El partido finalizó a los 78 minutos cuando Martínez se lesionó y al quedar con 6 jugadores, algo que no permite el reglamento